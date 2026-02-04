Fysioterapeut/Sjukgymnast
Västra Götalandsregionen / Sjukgymnastjobb / Göteborg
2026-02-04
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.
Välkommen till Närhälsan Gibraltar rehabmottagning.
Vi är en väletablerad rehabmottagning belägen centralt i Göteborg. Mottagningen är stor med över 40 medarbetare; arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, logoped, rehabassistent och kanslister. Vår arbetsplats präglas av god sammanhållning och gemenskap i kreativ miljö. Arbetet är omväxlande och stimulerande och det finns goda utvecklingsmöjligheter med såväl extern som intern utbildning och kollegial handledning.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskap. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med utvecklingsarbete för att ständigt förbättra arbetssätt och på bästa sätt möta kundernas behov.
Här kan du läsa mer om fördelar och förmåner som ingår i din anställning i Närhälsan: https://www.narhalsan.se/om-narhalsan/jobba-hos-oss/fordelar-och-formaner/
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter är att bedöma och behandla patienter i alla åldrar. Vanliga tillstånd hos patienter du som fysioterapeut möter är: besvär och skador från hela rörelseapparaten, smärta, neurologi, idrotts- och motionsskador samt psykisk ohälsa. Arbetet innefattar även förskrivning av hjälpmedel. Tillsammans med patient läggs en personlig plan för rehabiliteringen.
Arbetet är främst förlagt på mottagningen, digitalt samt via hembesök. Visst arbete är möjligt att utföra på distans. Behandlingen av patient sker såväl individuellt som i grupp.
Arbetet innefattar ett tätt samarbete med andra professioner, både på den egna mottagningen och med andra samverkansparter. Du och dina kollegor ansvarar tillsammans med chefen för verksamhetens utveckling i ett ständigt pågående förbättringsarbete.
Länk till Närhälsans hemsida, jobba på rehabmottagning: https://www.narhalsan.se/om-narhalsan/jobbahos-oss/rehab/?vgrform=1
Om dig
Du är legitimerad fysioterapeut. Har du tidigare erfarenhet inom yrket eller primärvård är det meriterande, men vi välkomnar även dig som nyexaminerad.
Du har erfarenhet av att arbeta självständigt, organisera och planera ditt arbete på ett effektivt sätt utifrån uppsatta mål. Du kan hantera en ojämn arbetsbelastning och oförutsedda händelser. Du trivs med att samarbeta och samverka med kollegor internt och externt. Du är bra på och tycker om att samarbeta med kollegor och övriga samarbetsparters i arbetet. Du delar även Närhälsans kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Intervjuer på mottagningen sker löpande
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar kandidater till telefonintervju. Efter ansökningstiden gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på mottagningen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/624". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Närhälsan Gibraltar rehabmottagning Kontakt
Louise Sernryd, Enhetschef 070-0904037 Jobbnummer
9721683