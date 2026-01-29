Fysioterapeut/sjukgymnast
2026-01-29
Bra Liv Väster vårdcentral
Är du redo för en ny utmaning och vill vara med och bidra till bästa möjliga hälsa för invånarna? Då är det dig vi söker till vårt team som legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast på Bra Liv Väster vårdcentral!
Rollen som fysioterapeut
Som fysioterapeut/sjukgymnast på Bra Liv Väster vårdcentral får du ett stimulerande och omväxlande arbete. Du, tillsammans med dina kollegor, är vårdcentralens första instans för besvär från rörelseapparaten och ni möter patienter i alla åldrar med varierade behov. Du medverkar i olika team samt är med och förbättrar och utvecklar verksamheten. Du kommer samarbeta med andra yrkesprofessioner men arbetet är självständigt när du väl kommit in i det. Vår målsättning är god tillgänglighet och hög kvalitet på våra bedömningar och rehabiliteringsinsatser. Vi arbetar både fysiskt och digitalt. Hos oss får du möjlighet att själv påverka dina arbetsuppgifter och det finns stora utvecklingsmöjligheter inom ramen för vårt uppdrag. Om primärvården är ny för dig, får du handledning och en mentor som hjälper och stöttar dig i din roll hos oss. Vi har erfarna fysioterapeuter på plats för att stötta dig när det behövs!
Anställningen är en vikariat på heltid. Avser perioden 260601-260801. Tillträde enligt överenskommelse och sysselsättningsgrad kan diskuteras.
Din blivande arbetsplats
Vår målsättning på Bra Liv Väster Vårdcentral är "En bättre hälsa för alla", vilket ska genomsyra varje möte med patient och mellan kollegor. Det når vi genom att visa omtanke, tänka helhet och skapa kvalitet. Hos oss arbetar omkring 50 medicinskt kompetenta och trevliga medarbetare och tillgängligheten är god. Vi har cirka 12 000 listade patienter hos oss. Vi bedriver också två filialer på landsbygden, vilket är ett omtyckt inslag för så väl invånare som medarbetare. Värnamo är en vacker och lugn stad där Lagan sakta rinner förbi. Staden har ett utbud av det mesta man kan önska av en småstad, såsom restauranger, affärer, kultur och idrottsanläggning. Nyfiken på att veta mer om Värnamo, gå gärna in på länken och titta vidare: Värnamo kommun (https://www.varnamo.se/)Publiceringsdatum2026-01-29Profil
Du är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. Du är flexibel och vill utveckla verksamheten tillsammans med oss. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt och med olika yrkesprofessioner samt att du på ett självständigt sätt kan strukturera, planera och ta ansvar för ditt arbete. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
• En individuell introduktion utifrån din kompetens och erfarenhet för att känna trygghet
• Handledning och mentorskap om primärvården är ny för dig
• Individuell kompetensutveckling
• Nya fräscha och funktionella lokaler
• En bra, härlig och kompetent personalgrupp
• Ett omväxlande och stimulerande arbete där ingen dag är den andra lik
• Ett arbete som är både självständigt och tvärprofessionellt
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Detta värderar vi högt
Vår verksamhet bygger på personliga möten där du genom ditt engagemang och professionella förhållningssätt är med och bidrar till utveckling och ständiga förbättringar. Vi sätter tydliga mål och vill ständigt utvecklas och bli bättre, därför vill vi ge alla våra medarbetare förutsättningar till samverkan och erfarenhetsutbyte och vi uppmuntrar kreativa lösningar. Vår arbetsmiljö är viktig och den ska präglas av dialog och trivsel!
Läs gärna mer om hur det är att arbeta på vårdcentralerna Bra Livhttps://www.rjl.se/vardcentralernabraliv/jobba-hos-oss/
Har du frågor om tjänsten
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta tf. verksamhetschef Haris Sibonjic, tfn 010-244 15 70, e-post haris.sibonjic@rjl.se
Sista ansökningsdag är 2026-03-18 och vi gör urval löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
