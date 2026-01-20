Fysioterapeut/ sjukgymnast
Region Jönköpings län / Sjukgymnastjobb / Jönköping Visa alla sjukgymnastjobb i Jönköping
2026-01-20
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Bra Liv Kungshälsan vårdcentral
Är du fysioterapeut/sjukgymnast? Då hoppas vi att du vill bli en del av vårt härliga team! På Kungshälsan vårdcentral får alla ett gott bemötande på lika villkor. Vårt mål är att erbjuda dig snabb tillgång till vård av hög kvalitet.
Välkommen att arbeta tillsammans med oss i rehabteamet för Kungshälsan, Rosenhälsan och Tenhult vårdcentraler!
Rollen som fysioterapeut/ sjukgymnast
Vi söker nu dig som är legitimerad sjukgymnast/ fysioterapeut då en av våra kollegor gått på föräldraledighet. Tjänsten är ett vikariat på heltid 100% på minst ett år med möjlighet till förlängning och med tillträde enligt överenskommelse. Vi ser gärna att du har erfarenhet av primärvård. Du är en person som har god samarbetsförmåga men likväl kan jobba självständigt. Du skapar engagemang och delaktighet samt har förmåga att motivera andra till förändring. Du har ett gott bemötande och har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter. Vi är ett gott gäng som hjälper varandra och jobbar tätt tillsammans så stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Erfarenhet och intresse av smärtrehabilitering och ACT är meriterande.
Din blivande arbetsplats
På Kungshälsan vårdcentral är alla professioner lika viktiga och vi arbetar tillsammans för att ge våra patienter, unga, gamla, friska och sjuka, den bästa vård vi kan ge. Vi tror på individens ansvar för en välmående arbetsgrupp och med mycket skratt och humor har vi bra verktyg för en god social arbetsmiljö där alla känner sig delaktiga.
Tillsammans bedriver vi vård med omtanke, helhet och kvalitet i fokus och erbjuder våra invånare första linjens vård, förebyggande insatser och rehabilitering. Vi uppmuntrar till nytänkande och strävar hela tiden efter att utveckla vår verksamhet utifrån de behov som vår befolkning har. Som medarbetare inom Bra Liv gör du skillnad för många - på riktigt. Genom att bidra till att göra livet bättre, roligare och friskare för länets alla invånare. Målsättningen hos oss är att varje patient ska lämna oss med känslan av att ha blivit sedd, lyssnad på och professionellt behandlad med en tydlig medvetenhet om vad nästa steg är. Hos oss är kompetensutveckling inte bara utbildning, det är en del av det
dagliga arbetet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig ett stimulerande och omväxlande arbete där du gör skillnad. Arbetet ställer krav på både självständighet och samarbete. Tjänsten är på vår rehabenhet som även arbetar tillsammans med vårdcentralerna Rosenhälsan och Tenhult.
Du är vårdcentralens första instans för besvär från rörelseapparaten och möter patienter i alla åldrar med varierade behov. Du medverkar i olika team samt är med och förbättrar och utvecklar verksamheten.
Vi erbjuder mentorskap på arbetsplatsen och regelbunden handledning vid behov utifrån personlig kompetens och erfarenhet.
Vår målsättning är god tillgänglighet och hög kvalitet på våra bedömningar och rehabiliteringsinsatser. Hos oss får du möjlighet att själv påverka dina arbetsuppgifter och det finns stora utvecklingsmöjligheter inom ramen för vårt uppdrag.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vid frågor kring tjänsten vänligen kontakta
enhetschef Ingrid Isaksson,
tfn 010-242 35 71
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 10 februari , urval och intervjuer görs löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B58/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
Husargatan 4 (visa karta
)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9695293