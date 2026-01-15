Fysioterapeut/Sjukgymnast
Bra Liv Råslätt vårdcentral
Fysioterapeut/sjukgymnast
Bra Liv Råslätt vårdcentral
Vi är en del av Vårdcentralerna Bra Liv, som är den regionsdrivna primärvården i Jönköpings län. Vår målsättning är "En bättre hälsa för alla", vilket vi når genom att visa omtanke, tänka helhet och skapa kvalitet. Råslätts vårdcentral har cirka 11 500 listade patienter och vi är cirka 60 medarbetare med olika professioner. Vi har en klinisk undervisningsmottagning och är en akademisk vårdcentral i nybyggda lokaler.
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. Som fysioterapeut/sjukgymnast hos oss planerar och genomför du ditt arbete självständigt. Som person tar du egna initiativ, förstår mervärdet i att samarbeta med dina kollegor samt värdesätter ett gott bemötande till våra patienter och andra som du möter i din roll.
Tjänsten är tillsvidare och du erbjuds anställning på heltid i första hand, men sysselsättningsgraden kan diskuteras utifrån dina önskemål. Tillträde sker enligt överenskommelse. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Som fysioterapeut/sjukgymnast hos oss kommer du att ha ett självständigt och stimulerande arbete, där du gör bedömningar och behandlar patienter i alla åldrar med varierande behov. Du, tillsammans med dina 3 kollegor, kommer vara vårdcentralens första instans för besvär från rörelseapparaten, där du både får chans att arbeta självständigt och i nära samarbete med övriga fysioterapeuter.
I arbetsuppgifterna ingår att ansvara för rehabiliteringsinsatser, det vill säga bedömning, utredning och vid behov behandling, rehabilitering samt uppföljning enligt gällande styrdokument och regionens FAKTA-dokument.
Läs gärna mer om vilka förmåner vi erbjuder: http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/
För att du ska trivas hos oss
Vi söker dig som har förmågan att arbeta strukturerat och som kan se helheten både vad gäller din egen roll, men även i relation till resten av verksamheten. Du kommunicerar tydligt så att våra patienter förstår, känner sig sedda och vet vilket nästa steg i ert möte blir.
Du kan på ett självständigt sätt strukturera, planera och ta ansvar i ditt arbete. Då vårt arbete är omväxlande ser vi att du är flexibel och har lätt för att anpassa ditt arbete, bemötande och förhållningssätt utifrån patient och situation. Vi tror även att ett gott samarbete med ledning och kollegor är viktigt för dig där du värnar om ett gott samarbete och allas delaktighet.
Detta värderar vi högt
Vi tror att du som vi söker känner ett genuint engagemang för ditt yrke. Struktur och planering faller sig naturligt för dig och vi tror också att du har lätt för att självständigt lägga upp din arbetsdag. Vår arbetsmiljö är viktig och den ska präglas av dialog och trivsel.
Vår värdegrund sätter bemötande med patienterna i fokus och en positiv attityd till ditt arbete medverkar till en god stämning i gruppen.
Så här gör du om du är intresserad
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Maria Ericson, tfn 010-242 37 25.
Sista ansökningsdag är 2026-02-14.
Välkommen med din ansökan!
Så ansöker du
