Fysioterapeut/sjukgymnast
2025-12-30
Bra Liv Gislaved vårdcentral
Vill du vill bli en del av vårt härliga team i rollen som fysioterapeut ? Vi söker en ny duktig och driven kollega som är redo för en ny utmaning.
För oss är det viktigt att du mår bra och har roligt på jobbet. Därför är vi en hälsofrämjande arbetsplats och prioriterar en bra teamkänsla och samarbete.
Rollen som fysioterapeut
Som fysioterapeut/sjukgymnast hos oss kommer du att ha ett självständigt och stimulerande arbete där du gör bedömningar och behandlar patienter i alla åldrar med varierande behov. Du kommer vara vårdcentralens första instans för besvär från rörelseapparaten där du både får chans att arbeta självständigt och i nära samarbete med övriga sjukgymnaster/fysioterapeuter men även med andra yrkeskategorier på vårdcentralen.
Vi är måna om att ta till vara din kompetens och du kommer att delta i olika förbättringsarbeten.
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
Bra Liv Gislaved vårdcentral, med fräscha fina lokaler, mitt i centrala Gislaved, är inne i en spännande utvecklingsfas. Vi arbetar för att utveckla vårt teamarbete och behöver därför förstärka med ytterligare en fysioterapeut. Vårdcentralens ledmärke är teamet och det tvärprofessionella arbetet där patienten sätts i centrum.
Gislaveds vårdcentral har cirka 15 000 listade patienter och drygt 50 medarbetare inom olika professioner. Här arbetar vi tillsammans över gränserna och drar nytta av varandras kompetenser. Vårdcentralen i Gislaved ingår i Vårdcentralerna Bra Liv. Publiceringsdatum2025-12-30Profil
Du är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast, du är flexibel och vill utveckla verksamheten tillsammans med oss. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt och med olika yrkesprofessioner samt att du på ett självständigt sätt kan strukturera, planera och ta ansvar för ditt arbete. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
• En gedigen individuell introduktion utifrån din kompetens och erfarenhet för att känna trygghet
• Individuell kompetensutveckling där du ges möjlighet att utvecklas inom specifikt intresseområde inom ramen för vårdcentralens målgrupper
• En bra, härlig och kompetent personalgrupp där du får god handledning
• Ett omväxlande och stimulerande arbete där ingen dag är den andra lik
• Ett roligt arbete som är både självständigt och tvärprofessionellt
• För denna tjänst ingår även ett rekryteringsstillägg utöver grundlön
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Detta värderar vi högt
Vår verksamhet bygger på personliga möten där du genom ditt engagemang och professionella förhållningssätt är med och bidrar till utveckling och ständiga förbättringar. Vi sätter tydliga mål och vill ständigt utvecklas och bli bättre, därför vill vi ge alla våra medarbetare förutsättningar till samverkan och erfarenhetsutbyte och vi uppmuntrar kreativa lösningar. Vår arbetsmiljö är viktig och den ska präglas av dialog och trivsel!
Läs gärna mer om hur det är att arbeta på vårdcentralerna Bra Livhttps://www.rjl.se/vardcentralernabraliv/jobba-hos-oss/
Har du frågor om tjänsten
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta Alexandra Åberg, tfn 0761-42 64 62
Sista ansökningsdag är 2026-01-21 och vi gör urval löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
