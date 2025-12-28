Fysioterapeut / Sjukgymnast
Mubaraks Konsult AB / Sjukgymnastjobb / Malmö Visa alla sjukgymnastjobb i Malmö
2025-12-28
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mubaraks Konsult AB i Malmö
Multiclinic är en privat vårdcentral som arbetar under avtal med Region Skåne. Just som namnet antyder vill vi vara ett tillgängligt alternativ för patienter från olika kulturer, samt att vi vill erbjuda våra patienter flexibla öppettider. Vi strävar också efter att kunna erbjuda våra patienter en så komplett vårdkedja som möjligt. Våra medarbetare består därför av: läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, dietist, kurator, psykolog/psykoterapeut, psykiater, sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut, gynekolog, samt ortopedisk specialistläkare.
Vi söker nu dig som gärna vill vara en i teamet och vara en av två sjukgymnaster här på vårdcentralen, tillträde snarast, tjänsten är på 100% måndag-fredag dagtid. Som sjukgymnast/fysioterapeut här på Multiclinic kommer du att arbeta med individuell bedömning och behandling samt hålla i grupper. Vi söker nu efter någon med intresse för att bredda sin kompetens inom primärvården, tidigare erfarenhet av arbete inom primärvården är ett plus men inget krav. Vi ser gärna att du har en positiv inställning, gärna med OMI- eller OMT-kompetens eller vidareutbildning inom/intresse för psykosomatik. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27
E-post: abla@multiclinic.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fysioterapeut / Sjukgymnast". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mubaraks Konsult AB
(org.nr 556798-6723)
Lindängsplan 3 (visa karta
)
215 74 MALMÖ Arbetsplats
Vårdcentralen Multi Clinic Jobbnummer
9664099