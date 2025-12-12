Fysioterapeut/Sjukgymnast
Lidköpings Kommun / Sjukgymnastjobb / Lidköping Visa alla sjukgymnastjobb i Lidköping
2025-12-12
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lidköpings Kommun i Lidköping
, Vara
, Grästorp
, Essunga
eller i hela Sverige
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping - en hållbar och välkomnande kommun!
Om jobbet
Vill du ha ett spännande och utvecklande arbete där du gör skillnad för människor varje dag?
I kommunens rehaborganisation arbetar 33 medarbetare.
Organisatoriskt är samtliga fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter anställda på samma enhet vilket skapar en möjlighet till kollegial handledning, erfarenhets- och kunskapsutbyte. Som nyanställd kommer en av våra erfarna fysioterapeuter/sjukgymnaster att vara din mentor.
Vårt mål är en rehabiliteringsverksamhet med god kvalitet, där den enskildes behov och förutsättningar står i centrum. Vi har en väl utbyggd hemrehabilitering. För att uppnå detta utgår all rehabpersonal i sitt vardagliga arbete från våra olika enheter inom äldreomsorg, demens och funktionsstöd. Du bildar tillsammans med enhetschef, sjuksköterska och arbetsterapeut ledningsteamet på enheten. Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Som fysioterapeut/sjukgymnast kommer du att arbeta med bedömning och insatser för att öka och bevara den enskilde brukarens funktionsförmåga. Du kommer att vara placerade inom verksamheten för Stöd i hemmet. Ditt arbete kommer i första hand att utföras inom hemvård men du kommer också utföra arbete på ett äldreboende där du också kommer sitta med i ledningsteamet. Vid behov kan även arbetsuppgifter utföras inom andra områden inom sektorn.
Du prioriterar och planerar själv din dag utifrån ärenden och teamets behov. Du kommer att vägleda, guida och handleda omvårdnadspersonal och genom ert nära samarbete kommer ni säkerhetsställa så den enskilde får rätt stöd utefter sina behov. Du skapar goda relationer med såväl brukare, deras närstående som med övrig personal.
Mycket av arbetet kommer att vara förlagt till den enskilde brukarens hem.
Vem är du?
Du är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast.
Du har förmåga att skapa trygghet samt att bemöta och förstå brukarens behov. För dig är det självklart att ha ett professionellt förhållningsätt i ditt arbete och du sätter alltid brukaren i centrum. Det är också viktigt att du har förmåga att planera och strukturera ditt arbete samt har en god samarbetsförmåga.
Eftersom dokumentation och kommunikation är viktigt i ditt arbete, behöver du ha goda kunskaper i svenska samt god datavana.
Transporter mellan vårdtagare görs med cykel eller bil. Det krävs därför att du har B-körkort och förmåga att cykla.
Vi ser gärna sökande med erfarenhet inom området.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Övrig information
Tjänsterna är tillsvidaretjänster på 100%. Tillträde enligt överenskommelse.
Urval kan påbörjas under ansökningstiden.
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos https://lidkoping.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss---lediga-jobb. https://lidkoping.se/lidkoping-vaxer/start/flytta-hit
och http://www.livetiskaraborg.se Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SV 2025/412". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidköpings kommun
(org.nr 212000-1694) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Social Välfärd, Kommunrehab Kontakt
Robert Gallus, Enhetschef 0510-771446 Jobbnummer
9641954