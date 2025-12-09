fysioterapeut/sjukgymnast

Medicoland AB / Sjukgymnastjobb / Malmö
2025-12-09


Visa alla sjukgymnastjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Medicoland AB i Malmö

Vi söker en fysioterapeut till Rosengårdkliniken i Malmö
Rosengårdkliniken är en väletablerad vårdcentral i Malmö som varit verksam i över 12 år. Vi har en stabil ekonomi, trygga anställningsvillkor och en trogen patientbas med över 9400 listade patienter. Vårt team består idag av tio engagerade läkare och flera andra yrkeskategorier. Vi erbjuder en mångkulturell arbetsmiljö där samarbete, utveckling och patientfokus står i centrum.
På grund av att vår nuvarande fysioterapeut har minskat sin arbetstid för att studera till doktorsexamen söker vi nu en ny kollega som kan arbeta heltid eller deltid - beroende på vad som passar dig bäst.

Publiceringsdatum
2025-12-09

Om tjänsten
Som fysioterapeut hos oss kommer du att arbeta med bedömning, behandling och rehabilitering av patienter med olika typer av besvär. Arbetet sker i nära samarbete med övriga yrkesgrupper på kliniken och du har möjlighet att själv påverka upplägg och arbetsmetoder.
Vi söker dig som:
Är legitimerad fysioterapeut med svensk yrkeslegitimation

Har god samarbetsförmåga och vill bidra till ett gott arbetsklimat

Är flexibel och ansvarstagande

Erfarenhet är meriterande, men nyexaminerade är också välkomna att söka

Vi erbjuder:
En stabil och trivsam arbetsplats med låg personalomsättning

Flexibla arbetstider och möjlighet till både hel- och deltid

Möjligheter till vidareutbildning och kompetensutveckling

Konkurrenskraftig lön

Stödjande och tillgänglig administration

Välkommen till en arbetsplats där du som fysioterapeut får möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med ett engagerat team.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
E-post: post@rosengardskliniken.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Medicoland AB (org.nr 556791-5565), http://www.rosengardskliniken.se
Von troils väg 8a (visa karta)
213 73  MALMÖ

Jobbnummer
9635672

Prenumerera på jobb från Medicoland AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Medicoland AB: