fysioterapeut/sjukgymnast

2025-12-09
Vi söker en fysioterapeut till Rosengårdkliniken i Malmö
Rosengårdkliniken är en väletablerad vårdcentral i Malmö som varit verksam i över 12 år. Vi har en stabil ekonomi, trygga anställningsvillkor och en trogen patientbas med över 9400 listade patienter. Vårt team består idag av tio engagerade läkare och flera andra yrkeskategorier. Vi erbjuder en mångkulturell arbetsmiljö där samarbete, utveckling och patientfokus står i centrum.
På grund av att vår nuvarande fysioterapeut har minskat sin arbetstid för att studera till doktorsexamen söker vi nu en ny kollega som kan arbeta heltid eller deltid - beroende på vad som passar dig bäst.Publiceringsdatum2025-12-09Om tjänsten
Som fysioterapeut hos oss kommer du att arbeta med bedömning, behandling och rehabilitering av patienter med olika typer av besvär. Arbetet sker i nära samarbete med övriga yrkesgrupper på kliniken och du har möjlighet att själv påverka upplägg och arbetsmetoder.
Vi söker dig som:
Är legitimerad fysioterapeut med svensk yrkeslegitimation
Har god samarbetsförmåga och vill bidra till ett gott arbetsklimat
Är flexibel och ansvarstagande
Erfarenhet är meriterande, men nyexaminerade är också välkomna att söka
Vi erbjuder:
En stabil och trivsam arbetsplats med låg personalomsättning
Flexibla arbetstider och möjlighet till både hel- och deltid
Möjligheter till vidareutbildning och kompetensutveckling
Konkurrenskraftig lön
Stödjande och tillgänglig administration
Välkommen till en arbetsplats där du som fysioterapeut får möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med ett engagerat team. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
http://www.rosengardskliniken.se
Von troils väg 8a (visa karta
)
