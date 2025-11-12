Fysioterapeut/Sjukgymnast
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.
Är du legitimerad fysioterapeut och vill vara med och utveckla framtidens primärvård? Då hoppas vi att du vill bli en del av vårt team på Skene rehabmottagning.Publiceringsdatum2025-11-12Om företaget
Närhälsan Skene rehabmottagning är mycket välfungerande mottagning där du kommer att bli en del av ett kompetent team om sex fysioterapeuter och två arbetsterapeuter. Tillsammans arbetar vi för att våra patienter ska få ett mer aktivt och rörligt liv.
Verksamheten drivs i Vårdval rehab och vårt arbete sker i Närhälsans anda av omtänksamhet, pålitlighet och nytänkande. Vi tycker det är viktigt att ha roligt på jobbet och att alla bidrar till trivseln på arbetsplatsen. Vi ger dig ett stimulerande arbete med kompetenta och roliga kollegor och som ny medarbetare blir du tilldelad en mentor som introducerar dig. Vi ger dig ett engagerat och modernt ledarskap samt mycket bra utvecklingsmöjligheter utefter din individuella kompetensutvecklingsplan.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med utvecklingsarbete för att ständigt förbättra arbetssätt och på bästa sätt möta kundernas behov.
Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder på Närhälsan.
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter är bedömning, behandling, träning samt hjälpmedelsutprovning. Du arbetar med patienter i alla åldrar med besvär och skador från hela rörelseapparaten vilket ger dig goda möjligheter att utvecklas i din profession. Tillsammans med patienten läggs en personlig plan för rehabiliteringen och behandlingen av patienten sker såväl individuellt som i grupp. Arbetet består av patientbesök på mottagning, hembesök och digitala vårdmöten. Arbetstiderna är förlagda dagtid, måndag till fredag, med flextid.
Arbetet innefattar ett tätt samarbete med andra professioner, både på den egna enheten och med andra samverkansparter. Vi har ett nära samarbete med Närhälsans rehabmottagningar i Svenljunga och Tranemo. Du och dina kollegor ansvarar tillsammans med chefen för verksamhetens utveckling i ett ständigt pågående förbättringsarbete.
Om dig
Du är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. Har du tidigare erfarenhet inom öppenvård och att arbeta i SAMSA är det meriterande, men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad.
Vi söker dig som trivs med att arbeta självständigt och kan planera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du kan hantera en ojämn arbetsbelastning och oförutsedda händelser. Då du i arbetet möter många olika människor är det viktigt att du är tillmötesgående och kan anpassa din kommunikation efter situationen. För dig är det en självklarhet att samarbeta med kollegor och övriga samarbetsparters i arbetet.
Du delar även Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Resor i tjänsten förekommer, B-körkort erfordras.
Intervjuer på mottagningen kommer att hållas löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar kandidater till telefonintervju. Efter ansökningstiden gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på mottagningen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
