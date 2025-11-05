Fysioterapeut/sjukgymnast
2025-11-05
Rehabiliteringscentrum, Värnamo sjukhus
Är du nyfiken på att jobba inom specialistvården? Vi erbjuder arbete inom medicin- och geriatrikklinikens uppdragsområde. Du kommer till en enhet där vi tillsammans månar om verksamhet och arbetsklimat och där det finns goda förutsättningar för kompetensutveckling.
Rollen som fysioterapeut/sjukgymnast
Patienterna du kommer att träffa finns inom medicin- och geriatrikklinikens slutenvård, inom dialysens dagvård samt patienter som remitteras från njurmottagningen. Förutom direkta patientkontakter ingår också samarbete med övrig vårdpersonal, både på sjukhuset och i den fortsatta vårdkedjan.
Ditt arbete kommer att innehålla bedömning av förflyttningsförmåga, andningsträning samt individanpassade insatser till patienter som är inneliggande på avdelningen. Öppenvårdsdelen innehåller bedömning, insatser och uppföljning av patienter från njurmottagningen samt till patienter inför uppstart av dialys samt till de som är under behandling.
Kontakter med kommun och vårdcentral är en del i arbetet för att skapa bästa möjliga förutsättningar och kontinuitet.
Din blivande arbetsplats
Sjukgymnast Monia, rehabiliteringscentrum Värnamo säger:
"Värnamo sjukhus är ett litet sjukhus med närhet till andra rehabprofessioner i alla lägen. Det finns alltid någon att fråga om man behöver hjälp!"
Rehabiliteringscentrum är en länsgemensam verksamhet där olika kompetenser och erfarenheter stödjer utvecklingen för patienten, professionen och rehabiliteringen ur ett helhetsperspektiv. Oavsett var i länet man bor ska patienten ha tillgång till jämlik rehabilitering av god kvalitet.
Inom rehabiliteringscentrum arbetar cirka 300 medarbetare inom 11 områden med tvärprofessionell sammansättning utifrån ett personcentrerat arbetssätt.Profil
Vi söker legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast som har ett genuint intresse av att jobba med rehabilitering i specialistvården med fokus på slutenvård.
Vi tror att du har stort patientfokus, är initiativtagande och driver processer framåt. Du trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. Du är lugn, strukturerad, samarbetar väl och ser vikten i tydlig kommunikation. Du har en helhetssyn där patienten och dess närstående är delaktiga och i fokus för dina insatser. Du har även ett kvalitetstänk och är intresserad av att utveckla och förbättra verksamheten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss har du fysioterapeutkollegor nära till hands, och samarbetar dagligen med övriga rehabiliteringsprofessioner och medicinsk personal. Vi utvecklar verksamheten kontinuerligt och du kommer att ha goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi erbjuder dig en grundlig introduktion, och tillgång till en mentor.
Vi lägger stort fokus på ett engagerat medarbetarskap och hållbart arbetsliv.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsterna är du välkommen att kontakta områdeschef Hanna Ljungman på tfn 010 244 7849.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är 30 november 2025. Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Ersättning
