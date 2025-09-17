Fysioterapeut/Sjukgymnast
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2025-09-17Om företaget
Välkommen till Närhälsan Frölunda rehabmottagning!
Hos oss arbetar tjugo fysioterapeuter/sjukgymnaster, tio arbetsterapeuter, två logopeder och fyra kanslister.
Vår arbetsplats präglas av god sammanhållning och gemenskap. Mottagningen ligger i nära anslutning till Närhälsan Frölunda vårdcentral som är en av de vårdcentraler vi har ett nära samarbete med.
Frölunda är en mångkulturell stadsdel och arbetet hos oss innebär spännande möten med olika kulturer samt många lärorika samtal med patienter och övriga invånare i stadsdelen. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med utvecklingsarbete för att ständigt förbättra våra arbetssätt och på bästa sätt möta patienternas behov och ha en ekonomi i balans. Närhälsan Frölunda rehabmottagning är en av Västra Götalandsregionens största och en av de mest omtyckta enligt den Nationella patientenkäten 2023.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med utvecklingsarbete för att ständigt förbättra arbetssätt och på bästa sätt möta våra patienters behov. Läs mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Följ oss gärna på Instagram: Närhälsan Rehab
Om arbetet
Arbetsuppgifterna består av undersökning, bedömning och behandling av personer i alla åldrar och diagnoser, såsom muskuloskeletala besvär och psykisk ohälsa. I uppdraget som fysioterapeut/ sjukgymnast ingår även utprovning och förskrivning av hjälpmedel, hembesök vid behov samt så småningom handledning av studenter. I arbetet kan det också komma att ingå att vara verksam på en närliggande vårdcentral inom Närhälsan. Vår enhet på Styrsö kan periodvis behöva förstärkning från oss på Frölunda rehabmottagning.
Tillsammans med patienten läggs en personlig plan för rehabiliteringen och behandlingen av patienten sker så väl individuellt som i grupp. Sammantaget har vi elva olika patientgrupper och skolor för att tillgodose behoven hos våra patienter.
Arbetet innefattar ett samarbete med andra professioner, både på den egna enheten och med andra instanser. Vi arbetar bland annat i team kring barn, psykisk ohälsa och kvinnohälsa.
Tjänsten kan även komma att innebära arbete i neurovårdteamet på mottagningen.
Om dig
Du är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. Du har även läst minst 15 hp i neurologisk rehabilitering efter avslutad grundutbildning samt minst ett års klinisk erfarenhet av neurologisk rehabilitering. Du ska ha ett stort intresse av att arbeta inom primärvård och det är meriterande om du tidigare även har arbetat inom primärvård.
Vi söker dig som vill anta utmaningen att arbeta självständigt och organisera samt planera ditt arbete på ett effektivt sätt utifrån uppsatta mål. Du kan hantera en ojämn arbetsbelastning och oförutsedda händelser. Då du i arbetet möter många olika människor från olika kulturer är det viktigt att du är tillmötesgående och anpassar din kommunikation efter situationen. För dig är det en självklarhet att samarbeta med kollegor och övriga samarbetsparters i arbetet.
Ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Resor i tjänsten förekommer. B-körkort erfordras.
Intervjuer på mottagningen planeras till vecka 41 och 43.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på mottagningen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
