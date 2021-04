Fysioterapeut/Sjukgymnast - Nässjö kommun, Hälso- och sjukvård - Sjukgymnastjobb i Nässjö

Vill du vara en del av vårt team på Hälso- och sjukvårdsenheten?Socialförvaltningen arbetar med socialtjänst och omsorg till medborgare som på grund av olika anledningar behöver stöd och hjälp. Vi arbetar målinriktat för att skapa en organisation med hög kompetens och kvalitet. En organisation med brukarmedverkan där individens behov sätts i centrum. Några av våra verksamheter är hemtjänst, boendestöd, daglig verksamhet, särskilt boende samt öppenvårdsenheter.Vårt motto är "Vi ger stöd till bättre liv med god kvalitet i varje möte."2021-04-15I nära samarbete med övriga fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter, rehab assistenter, sjuksköterskor och undersköterskor tillgodoser du de behov av rehabiliteringsinsatser som finns inom hemsjukvården. Du arbetar i den enskildes hem och i nära samverkan med medarbetare inom äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen.Gemensamt arbetar vi för att skapa en helhetslösning för individen. Fysioterapeuter arbetar med utredande och behandlande uppgifter som inkluderar att ge råd och stöd, handleda och utbilda, ta fram vård och rehabiliteringsplaner samt att förebygga fysisk och psykisk ohälsa. Arbetet är självständigt och den ena dagen är inte den andra lik.Vi är en arbetsplats där vi trivs och utvecklas tillsammans.Du ska vara legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast.Du har en god initiativförmåga och är lätt att samarbeta med. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Körkort är ett krav. Erfarenhet är meriterande.ÖVRIGTFör att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.Inför rekryteringsarbetet har Nässjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Enligt överenskommelse. Intervjuer kan ske fortlöpande under ansökningstiden.MånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-09Nässjö kommun, Hälso- och sjukvård