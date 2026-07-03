Fysioterapeut, Rehabenheten Medicin, Västerås
Region Västmanland / Sjukgymnastjobb / Västerås Visa alla sjukgymnastjobb i Västerås
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Brinner du för att arbeta som fysioterapeut och trivs i ett arbete där du arbetar brett och patientnära?
Hos oss på Rehabenheten Medicin erbjuds du ett roligt och utvecklande arbete i en verksamhet där det just nu händer många spännande saker. Varmt välkommen att söka till oss!Publiceringsdatum2026-07-03Dina arbetsuppgifter
Rehabenheten Medicin i Västerås tillhör Rehabiliteringsmedicinska kliniken som finns inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, område Psykiatri, Medicin och Nära vård. Vi tjänstgör i öppen- och slutenvård med utredande och rehabiliterande insatser inom Medicinkliniken, Geriatriska kliniken och Rehabiliteringsmedicinska kliniken i Västerås. Exempel på patientgrupper inom vårt område är hjärt-och lungpatienter, patienter med ryggmärgsskador samt patienter som drabbats av stroke eller annan hjärnskada; från akut skada till rehabilitering på sjukhus, öppenvård och i hemmet.
Om arbetsplatsen
Vi är en stor arbetsgrupp med ca 45 anställda arbetsterapeuter och fysioterapeuter men inom verksamheten finns även kuratorer, logopeder, psykologer. Vi är en trivsam arbetsplats med ett gott socialt klimat och kamratskap. Samarbete värderas högt och vi arbetar ofta i team kring patienten. Som medarbetare hos oss finns en närhet till kollegorna där det alltid finns någon att fråga och ett stort nätverk som möjliggör ett gott utbyte av kunskap och erfarenhet.
Som ny medarbetare hos oss erbjuds du en professionsmentor oavsett din erfarenhetgrad och förutsättningarna för kompetensutveckling är goda. Vi vill möjliggöra utbildningsinsatser och att man ska kunna auskultera och prova på olika arbetsuppgifter för att få en bredd i sin kompetens. Vår verksamhet tar även regelbundet emot studenter inom våra yrkesområden och får goda vitsord från dessa.
Det är viktigt för oss att utveckla verksamheten och vi arbetar just nu med att ställa om för att möta patienternas behov både nu och i framtidens hälso- & sjukvård.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
en arbetsplats för livets olika skeden
gratis träning på vårt fullt utrustade gym
friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal eller om du vill komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad fysioterapeut eller i slutet av din utbildning. Det är en fördel om du har tidigare yrkeserfarenhet med relevans för uppdraget, men ännu viktigare för oss är dina personliga egenskaper, din drivkraft för tjänsten och intresse för att bidra till verksamhetens utveckling. Då du kommer ha mycket patientkontakt så behöver du utan problem kunna kommunicera och göra dig förstådd på svenska i tal och skrift. Hembesök kan ibland förekomma i tjänsten så är meriterande om du har B-körkort.
För att trivas hos oss ser vi att du är en nyfiken och samarbetsinriktad person som gärna kommer med idéer och ser möjligheter. I arbetssammanhang är du driven och kan både arbeta självständigt såväl som i samarbete med andra. Du ser det som spännande med ett arbete där du som fysioterapeut arbetar brett, utåtriktat och utifrån patientens behov. Har du också ett genuint intresse för att bidra till utveckling och långsiktigt vill vara med på resan mot nära vård tillsammans med oss så kan det här vara rätt för dig.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning heltid, dagtid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättningSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 9 augusti 2026
Bifoga relevanta intyg och betygshandlingar med din ansökan.
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer är planerade att ske på plats i Regionhuset ingång 4 under vecka 34 och 35.
Skyddade personuppgifter
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem eller via e-post. Kontakta istället rekryterande chef eller Rekryteringsstöd mailto:rekrytering@regionvastmanland.se
som kan informera om hur du lämnar in din ansökan på ett säkert sätt. (Bifoga inga personuppgifter)
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor – där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
721 89 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Fysioterapeuterna
Camilla Jansson camilla.jansson@regionvastmanland.se +4621174861 Jobbnummer
9990452