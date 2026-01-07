Fysioterapeut, Rehabenheten, Lycksele
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Lycksele sjukhus är ett av tre sjukhus som finns i Region Västerbottens. Vårt upptagningsområde är södra Lapplands inland. Vårt sjukhuset är lagom stort, utvecklingsinriktat och med stort focus på samarbete vilket gör det lätt att kommunicera över våra klinikgränser. Vi är mycket stolta över alla våra medarbetare som bidrar till det goda arbetsklimatet och den höga kompetens som vi har. Hos oss är varje medarbetare, oavsett yrkestitel, den viktigaste medarbetaren.
Vid Rehabenheten på Lycksele sjukhus arbetar idag ett härligt gäng sjukgymnaster/fysioterapeuter (8st) och arbetsterapeuter (6st) samt rehabassistent. Vi har ett nära samarbete med kuratorer, logoped och dietist. Våra tjänster erbjuds till rehab/strokeavdelning, medicinavdelning, medicinmottagning, kirurgavdelning, kirurgmottagning, dagrehab (polikliniska patienter som kommer för träning), lungrehabteam, trafikmedicinskt team, hjärtteam, diabetesteam och hemrehab. När behov finns arbetar vi också på BB/gyn, dialysen, akuten och IVA.
Varje sjukgymnast/fysioterapeut har egna ansvars-/specialistområden men vi hjälps åt vid arbetstoppar och vid ledigheter, så det finns stora möjligheter att lära sig flera områden. Som nyanställd hos oss får du en bra inskolning och en mentor att fråga om allt från praktiska småsaker, till att bolla djupare fysioterapeutiska perspektiv med. Flertalet av dina blivande arbetskamrater har lång erfarenhet i yrket och därmed även hög kompetens. Stämningen i arbetsgruppen är god då vi har högt i tak och lägger stor vikt vid mjuka värden. I vår arbetsgrupp är det, förutom att vi ska utföra vårt arbete, även viktigt att känna omsorg om varandra och att vi har roligt på jobbet.Publiceringsdatum2026-01-07Arbetsuppgifter
Som fysioterapeut hos oss arbetar du med bedömning, rehabilitering och rådgivning till patienter med besvär från rörelse- och stödjeorganen. Du deltar även aktivt i vårt teamarbete kring dessa patienter. Arbetet är väldigt varierat och många av våra fysioterapeuter/sjukgymnaster arbetar både på avdelning och i mottagningsverksamhet och får möjlighet att möta många olika diagnoser och på så vis få en bred kompetens som fysioterapeut.
Då våra tjänster på sista tiden fått allt högre efterfrågan här på sjukhuset så behöver vi nu utöka vår grundbemanning med ytterligare en medarbetare.
Vår klinik kännetecknas av att kunna erbjuda gott bemötande, god kvalitet och god tillgänglighet och strävar efter att ha delaktiga patienter. Detta i enlighet med vår klinikvision som anger att patienten ska bemötas med mjuka händer, skarpa hjärnor och varma hjärtan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast, gärna med erfarenhet men det är inte ett krav. Det är en fördel om du tidigare har arbetat inom hälso- och sjukvård. Som person är du trygg i din yrkesroll och har god självinsikt.
Du trivs att ha många bollar i luften samtidigt och behöver snabbt kunna ställa om din dagsplanering eftersom förutsättningarna snabbt kan ändras.
Du är bra på att strukturera ditt arbete och ta ansvar för att driver dina egna processer framåt. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift för bland annat journal-dokumentation. Du kan samarbeta med många olika slags personligheter och trivs med att arbeta både självständigt samt i team.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi rekryterar löpande, så tveka inte med att skicka in din ansökan idag!
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Region Västerbotten, Medicinskt centrum södra Lappland Kontakt
Avdelningschef
Magdalena Mörtzell magdalena.mortzell@regionvasterbotten.se 076-108 07 08 Jobbnummer
