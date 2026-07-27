Fysioterapeut, rehabenheten
Skellefteå kommun, avdelningen för vård och omsorg / Sjukgymnastjobb / Skellefteå Visa alla sjukgymnastjobb i Skellefteå
2026-07-27
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Vill du arbeta i en roll där du verkligen gör skillnad för andra – varje dag? Perfekt. Vi söker en fysioterapeut till rehabenheten i Skellefteå kommun, där du får kombinera självständigt arbete med nära samarbete i ett engagerat team. Här får du möjlighet att arbeta med rehabilitering som stärker människors hälsa, självständighet och livskvalitet – och bidra till en hälsofrämjande och hållbar vardag.
DIN ROLL
Som fysioterapeut hos oss på rehabenheten arbetar du för att stärka människors hälsa, rörelseförmåga och livskvalitet. Du gör bedömningar, planerar och genomför behandlingar som hjälper varje patient att nå sina mål, alltifrån att kunna röra sig smidigare till att klara vardagens aktiviteter på egen hand.
Du arbetar med att identifiera och behandla det som begränsar patientens rörelse, till exempel nedsatt ledrörlighet, muskelstyrka, balans, gångförmåga, smärta eller aktivitetsnivå. Ibland handlar det om små förändringar som gör stor skillnad i vardagen.
Du utgår från centrala Skellefteå och arbetar mot ett geografiskt område, där du möter patienter både i ordinärt boende och på vård- och omsorgsboenden. Arbetet är självständigt, du planerar och lägger upp din dag utifrån patienternas behov men du är aldrig ensam. Du ingår i ett multiprofessionellt team där fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och omsorgspersonal samarbetar tätt kring varje individ.
Utöver det kliniska arbetet bidrar du till att utveckla både yrkesrollen och verksamheten, till exempel genom att handleda kollegor och dela med dig av din kompetens. Arbetstiden är dagtid, måndag till fredag, och här får du ett arbete där du varje dag ser resultatet av det du gör, i människors liv.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Du är legitimerad fysioterapeut och har ett genuint intresse för människors hälsa, rörelse och välmående. Har du tidigare arbetat som fysioterapeut är det meriterande, och har du dessutom erfarenhet från olika stöd- och omsorgsroller ser vi det som ett plus.
För att trivas i rollen behöver du vara strukturerad och kunna planera ditt arbete på ett självständigt och effektivt sätt. Samtidigt är du samarbetsorienterad och trivs med att arbeta nära andra professioner. Du har ett hänsynstagande sätt och förmåga att möta människor med respekt, oavsett situation. När vardagen skiftar tempo eller oförutsedda saker händer, har du lätt för att hitta lösningar och behålla lugnet.
Du behöver kunna kommunicera väl på svenska, både i tal och skrift. Arbetet innebär ibland lyft och bilkörning över längre sträckor, så det är viktigt att du har de fysiska förutsättningar som krävs för att klara dessa moment. Eftersom du reser mellan patienter i tjänsten krävs B-körkort.
DIN NYA ARBETSPLATS
Rehabenheten är en del av hälso- och sjukvårdsenheten inom Socialkontoret. Vi arbetar med patienter från 18 år och uppåt som har behov av hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå i hemmet – både i särskilt och ordinärt boende. Vårt mål är att främja hälsa, självständighet och ett meningsfullt liv genom ett förebyggande och rehabiliterande arbetssätt.
Hos oss arbetar omkring 20 fysioterapeuter och 30 arbetsterapeuter, fördelade på tre chefer, och vi har hela Skellefteå kommun som upptagningsområde. Här får du förmånen att följa patienter under en längre tid och se hur dina insatser verkligen gör skillnad i vardagen.
Vi är ett engagerat team som samarbetar nära och stöttar varandra, även om arbetet i sig är självständigt. Här blir du en del av ett dedikerat gäng där vi hjälps åt, lyfter varandra och jobbar med hjärtat i varje möte. Vi erbjuder en trygg arbetsplats med möjlighet att utvecklas i din yrkesroll – och ta del av förmåner som årsarbetstid, friskvårdspeng och förmånscykel.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i Skellefteå?
Läs mer: https://skelleftea.se/
(https://skelleftea.se/)
Våra förmåner: https://skelleftea.se/formaner
(https://skelleftea.se/formaner)
Lönestatistik: https://skelleftea.se/lonestatistik
(https://skelleftea.se/lonestatistik)
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "744335". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Kommun
(org.nr 212000-2643)
Skellefteå kommun (visa karta
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931 85 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skellefteå kommun, Avdelningen för vård och omsorg Kontakt
Enhetschef, hälso- och sjukvårdsenheten
Erika Karlsson +46910735000 Jobbnummer
10012074