Fysioterapeut / Rehabassistent till Öppenrehab Borlänge
2026-02-26
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Öppenrehab Borlänge är en verksamhet vid Borlängesjukhus som bedriver specialiserad rehabilitering i hemmet eller på mottagning. Vi är ett multiprofessionellt team som med ett personcenterat arbetssätt bedriver neurorehab, strokeuppföljningar/rehabilitering samt specialiserad hemrehabilitering för att möjliggöra tidiga utskrivningar från slutenvården. Teamen jobbar nära varandra vilket ger ett sammansvetsat gäng som stöttar varandra och skapar en god vilja att göra sitt bästa för patienter och kollegor.
Arbetsuppgifterna består i att svara för den fysioterapeutiska kompetensen vid utredning/behandling till patienter med stroke, andra neurologiska sjukdomar eller ortopedi.
Arbetsuppgifterna består i att svara för den fysioterapeutiska kompetensen vid utredning/behandling till patienter med stroke, andra neurologiska sjukdomar eller ortopedi.
Patienterna behandlas i hemmet eller på mottagning. Inom specialiserad hemrehab behandlas flera olika somatiska diagnoser för att förkorta tiden inom slutenvård. Inom dagrehab/mottagning behandlas i huvudsak stroke och andra neurologiska diagnoser.
Även arbete inom specialiserad palliativa teamet kan förekomma. Arbetet sker i nära samarbete med arbetsterapeut och övriga teamet.
Övrig informationKvalifikationer
Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast eller minst 4 terminer på fysioterapeut utbildningen (rehab assistent)
B-körkort
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
