Fysioterapeut ,Psykiatriska kliniken i Umeå
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå / Sjukgymnastjobb / Umeå Visa alla sjukgymnastjobb i Umeå
2026-06-23
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Vi bygger en god hälsa och en bra livsmiljö i Västerbotten - vill du vara med och göra skillnad? Vårt huvuduppdrag är hälso- och sjukvård, tandvård, habilitering, rehabilitering och folkhälsoarbete. Region Västerbotten ansvarar också för den högspecialiserade sjukvården inom norra sjukvårdsregionen samt för forskning, utbildning och utveckling. "Ständigt bättre – Patienten alltid först!" är vår värdegrund och kompass när vi dagligen arbetar för en rättvis välfärd.
Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus söker nya medarbetare. Kliniken är Norrlands största psykiatriska klinik med drygt 400 medarbetare. Vi har fyra allmänpsykiatriska vårdavdelningar, rättspsykiatrisk verksamhet, ett flertal specialiserade öppenvårdsenheter och behandlingscentra.
Arbetsterapi och fysioterapienheten är en klinikövergripande öppenvårdsenhet som är riktade mot patienter som är 18 år och äldre som har en pågående behandlingskontakt på kliniken. På enheten arbetar fysioterapeuter och arbetsterapeuter, vi är en klinikövergripande öppenvårdsenhet som samarbetar med kliniken andra psykiatriska mottagningar.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Som fysioterapeut på psykiatriska kliniken arbetar du med behandling utifrån ett helhetsperspektiv, där såväl medicinska, somatiska, psykologiska och sociala aspekter beaktas. Fysioterapeutens uppgift är bland annat att visa på sambandet mellan rörelse och hälsa och hur rörelse kan bidra till ett aktivt och balanserat liv. Du initierar och genomför fysioterapeutiska insatser utifrån kartläggningar och bedömningar.
Arbetet innefattar behandling både individuellt och i grupp. De metoder som används vid mottagningen är huvudsakligen Basal Kroppskännedom och anpassad fysisk aktivitet.
Du arbetar självständigt mot de olika teamen. Arbetet kräver god samarbets-, organisations- och initiativförmåga. Som fysioterapeut tar du ett eget ansvar för planering, genomförande och uppföljning av ditt arbete.Kvalifikationer
Leg. Fysioterapeut / Sjukgymnast
Det är meriterande med erfarenhet av arbete med psykisk ohälsa / psykiatri.
Utbildning i Basal Kroppskännedom är meriterande men inte ett krav. Erfarenhet av att arbeta med förändrade levnadsvanor är också en fördel.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: 2026-08-10 , upphör: 2027-01-31 .
Arbetstid: Dagtid.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.
Inför anställning kommer vi att be om ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333403". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 85 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå Kontakt
Saco
Caroline Linder caroline.linder@regionvasterbotten.se 090-786 48 17 Jobbnummer
9975846