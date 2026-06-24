Fysioterapeut, Primärvårdsområde Väst, Vännäs Hälsocentral
Region Västerbotten, Primärvård Väst Umeå / Sjukgymnastjobb / Vännäs Visa alla sjukgymnastjobb i Vännäs
2026-06-24
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Region Västerbotten bedriver bred primärvårdsverksamhet inom hela Västerbottens län och möter patienter i alla åldrar, både i tätort och glesbygd. Med 33 hälsocentraler och sjukstugor finns vi där du finns. Vi arbetar aktivt med forskning och utveckling och tar tillvara medicinska resultat för att erbjuda vård med hög kvalitet där patienten är delaktig.
Vi vill att våra medarbetare ska vara delaktiga, ha inflytande och känna stolthet över att arbeta i primärvården. Viktiga fokusområden för oss är att erbjuda ett behovsanpassat vårdutbud samt att fortsätta utveckla digitala tjänster. Vi ser ett stort värde i samarbete med andra aktörer i samhället.
Primärvård Väst är en basenhet med fyra hälsocentraler i både stad och på landsbygd, fördelat över fyra kommuner: Vindeln, Vännäs, Bjurholm och Umeå. Hälsocentralerna har ett tätt samarbete inom basenheten. Goda förbindelser med lokal- och länstrafiken möjliggör pendling till, från och mellan våra enheter.
Vännäs hälsocentral, som ligger vackert belägen vid Umeåälvens strandkant cirka 3 mil från Umeå stad, är en alldeles nybyggd och modern anläggning. Vid hälsocentralen arbetar ett fyrtiotal medarbetare. I Vännäs arbetar vi i olika team, bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete samt har ett gott samarbete med kommunens olika vårdverksamheter. Våra ledord är: Trevlig, tydlig, konsekvent.
Vi hoppas du blir nyfiken och kommer till oss med dina erfarenheter och ditt personliga engagemang. Inom vår basenhet är arbetsklimatet gott och ambitionen hög.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-24Arbetsuppgifter
Som fysioterapeut/sjukgymnast hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Du arbetar personcentrerat och evidensbaserat. Du träffar patienter enskilt, planerar, genomför och utvärderar dina insatser. I din roll samverkar du i team med kollegor och externa aktörer.
20% av tjänsten arbetar du i teamet PRIMO Tre Älvar. Vilket är ett specialistteam inom Region Västerbotten för vuxna med medfödda eller tidiga funktionsnedsättningar. Du arbetar utifrån din spetskompetens med att erbjuda stöd, vård och rådgivning till patienterna i samarbete med övrig personal såsom läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut eller sjukgymnast. Vi ser gärna att du har erfarenhet av primärvård.
Som person är du trygg i din yrkesroll och har god självinsikt. Du tycker om att samarbeta och att finnas där för både medarbetare och patienter. Du är bra att på att skapa allians med den du möter, strukturera ditt arbete och ta ansvar för att driva vidare egna processer framåt. Du har förmåga att arbeta självgående och är lösningsfokuserad.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse, dock tidigast 260901.
Arbetstid: Dagtid.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.
• **Inför anställning kommer vi att be om ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329265". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 89 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Primärvård Väst Umeå Kontakt
Avdelningschef Vännäs
Hanna Sandström hanna.mikaelsson@regionvasterbotten.se 0702524748 Jobbnummer
9976804