Fysioterapeut primärvård till Rehab Finspång
I Vårdcentrum Finspång har vi samlat resurser för en trygg, nära och god hälso- och sjukvård i samverkan med Finspångs Kommun.
Vårdcentrum Finspång innefattar förutom en rehab-organisation, även en stor vårdcentral samt närvårdskliniken. Vårt mål är att vara en attraktiv arbetsplats genom att främja en arbetsmiljö som ger balans mellan arbete och fritid. Hela verksamheten består av drygt 230 medarbetare i olika befattningar. Kännetecknande för Vårdcentrum Finspångs verksamhet är god samverkan mellan enheterna och olika yrkesgrupper.
Vi finns belägna i nybyggda lokaler i centrala Finspång.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig ett stimulerande, roligt och omväxlande arbete inom primärvården. Primärvårdsfysioterapeuterna har regelbunden tid avsatt för internutbildningar och kliniskt resonemang, det finns möjlighet till konsultation och stöd i det vardagliga arbetet.
Rehab Finspång har ett brett verksamhetsinnehåll med uppdrag både inom slutenvård, öppenvård och primärvård. Vi möter patienter i alla åldrar och med skador och sjukdomar från en rad olika diagnosområden. Inom Rehab Finspång arbetar drygt 20 medarbetare. Professioner inom verksamheten är arbetsterapeuter, fysioterapeuter och logopeder.
Här kan du läsa om vår karriärstege för fysioterapeuter och om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-10-31Dina arbetsuppgifter
Just nu söker vi en fysioterapeut till primärvården, där det i dagsläget arbetar 7 erfarna kollegor. Du arbetar inom primärvård med öppenvårdsbedömning/behandling inom alla vanligt förekommande områden. Utöver patientarbetet kan ditt arbete kombineras med andra uppdrag, såsom att handleda studenter och delta i nätverk. Utvecklingsarbete i olika former bedrivs inom verksamheten.
Om dig
Du är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från primärvårdsarbete. Tidigare arbete i Cosmic är meriterande. B-körkort är ett krav.
Som person är du trygg i dig själv och din yrkesroll. I ditt arbete som fysioterapeut är du självständig samtidigt som du tar ett gemensamt ansvar för verksamheten i stort. Du är driftig och ständiga förbättringar är en naturlig del i ditt arbete. Du har en god förmåga att prioritera och strukturera ditt eget arbete samtidigt som du vid behov snabbt kan ställa om och anpassa dig till en ny situation. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och att du är rätt person i vår verksamhet.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval och även intervjuer kommer ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
