Fysioterapeut poliklinik ortopedi
Region Kalmar län / Sjukgymnastjobb / Kalmar Visa alla sjukgymnastjobb i Kalmar
2026-02-11
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kalmar län i Kalmar
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige
Utvecklas.
Trivs. Gör skillnad!
Vi erbjuder dig ett ansvarsfullt, omväxlande och intressant arbete vid arbetsterapin- och fysioterapin på Länssjukhuset i Kalmar.
Du kommer främst att arbeta inom vår öppenvård med patienter med traumatiska knäskador (främst korsbandsskador) före och efter operation samt patienter med axel- och armbågsproblematik, före och efter operation/trauma. Du följer patienterna under hela deras postoperativa rehabilitering. Du arbetar tillsammans med fyra andra fysioterapeuter. Du kommer även att göra insatser i andra verksamheter när behov uppstår.
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp med bred kompetens, god stämning och positiv inställning! Vi arbetar med ständiga förbättringar, där du bidrar till förändringsarbete och utveckling. Vi arbetar tillsammans för att utveckla vår verksamhet - vill du bidra med just din goda kompetens och hjälpa dig själv och andra att utvecklas i sin profession? Då är arbetsterapin- och fysioterapin arbetsplatsen för dig!
Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag till fredag. Viss helgtjänstgöring förekommer, cirka fyra helgdagar per år.
Tveka inte att söka ett intressant och utvecklande arbete i vilket du kommer att få arbeta tillsammans med många kompetenta och trevliga kollegor! Vi erbjuder mentorskap till dig som är nyanställd.
Urval sker löpande och tillsättning av tjänsten kan komma att ske innan ansökningstiden gått ut. Välkommen med din ansökan redan idag!
Om dig
Du är legitimerad fysioterapeut eller sjukgymnast. Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete inom ortopedisk öppenvård. Som person är du självgående, tar initiativ och är flexibel. Du trivs att samarbeta med andra, är lösningsorienterad och strukturerad i ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Din framtida arbetsplats
Arbetsterapin- och fysioterapin är en del av Rehab Söder. På enheten arbetar cirka 28 fysioterapeuter/sjukgymnaster, 14 arbetsterapeuter, 2 rehab-assistenter och 1 administratör. Vi arbetar både inom slutenvård och öppenvård. Arbetet som fysioterapeut/sjukgymnast är självständigt men innebär också ett nära samarbete med övriga professioner inom enheten och personal på mottagningar/avdelningar.
Rehab Söder har som uppdrag att erbjuda medborgarna i södra Kalmar län rehabiliterande insatser på såväl specialist som primärvårdsnivå. Enheten har även i uppdrag att ansvara för regionens dietistverksamhet i södra länsdelen samt för kuratorsverksamheten vid Länssjukhuset i Kalmar. Insatserna ska vid behov ges i samverkan med andra vårdgivare samt patientens sociala nätverk. Målet är att våra insatser ska leda till en bibehållen eller förbättrad hälsa.
Länssjukhuset i Kalmar är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med specialistvård, förlossningsvård och BB. Här arbetar drygt 2300 personer för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/135". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Länssjukhuset i Kalmar Kontakt
Malin Hallin, avdelningschef 010-3584255 Jobbnummer
9737046