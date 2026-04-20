Fysioterapeut, Omtanken Rehabcenter Grimmered
Vi söker fysioterapeut till vårt team på Omtanken Rehabcenter Grimmered
På Omtanken Grimmered hittar du vårdcentral, BVC och rehabcenter under samma tak. Vår verksamhet bygger på personliga möten där samtliga medarbetare med sitt engagemang och professionella förhållningssätt är med och bidrar till utveckling och ständiga förbättringar. Vi sätter tydliga mål och vill ständigt utvecklas och bli bättre. Vår arbetsmiljö är viktig och präglas av samarbete, delaktighet och trivsel!
Vi arbetar enligt Vårdval Rehab Västra Götaland. Samtliga av våra medarbetare omfattas av kollektivavtal. Publiceringsdatum2026-04-20Dina arbetsuppgifter
Hos oss får du en varierad vardag med patienter i alla åldrar - från akuta besvär till långsiktig rehabilitering. Du arbetar med bedömning, behandling och rehabilitering, både individuellt och i grupp. Vi erbjuder även hembesök och digitala besök. Vi har regelbundna avstämningar i teamet så att insatser riktas och kan ges med patientens behov i centrum. Utprovning och förskrivning av hjälpmedel ingår i arbetsuppgifterna.
Vi söker dig som
Är legitimerad fysioterapeut
Trivs med eget ansvar och gillar att samarbeta
Har ett gott bemötande och kan se varje patients unika behov
Gärna har erfarenhet från regional eller kommunal primärvård
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga att passa in i teamet.
Vi erbjuder dig
Flexibla arbetstider - möjlighet att påverka ditt schema
Tydlig och närvarande ledning
Introduktions- och mentorsprogram
Korta beslutsvägar och chans att påverka verksamheten
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar 6 månaders provanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Förmåner: Friskvårdsbidrag, gruppförsäkring, förmånscykel, erbjudanden på träningskort på flera etablerade träningsanläggningar, rabatt hos Specsavers
Vi hoppas att du tycker det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Omtanken - en del av Medtanken Group
Medtanken Group är en primärvårdsaktör i Västra Götalandsregionen och Region Skåne med 25 vårdcentraler samt flertalet rehabcenter, mottagningar för Ungas psykiska hälsa, seniorhälsa samt mycket mer. Vi bedriver vård i privat regi på likvärdiga villkor som offentliga verksamheter, inom ramen av avtal med regionerna. Vi bedriver även privat vård genom vårt specialistsjukhus samt företagshälsor.
Vårt mål är att vi ska leverera den bästa servicen, en sömlös vård med ett högt engagemang och vara det självklara valet för våra patienter. Vårt arbete kännetecknas av att vi vill ge våra patienter en hög tillgänglighet till medicinsk bedömning samt ha ett tillitsskapande bemötande i världsklass. Detta samtidigt som vi är den bästa arbetsplatsen för våra engagerade medarbetare som ges möjligheten att jobba på toppen av sin kompetens.
Verksamheterna drivs med ett flertal engagerade och kunniga team med patienten i fokus under varumärkena Medpro Clinic, Omtanken, Citysjukhuset +7, Kvarterskliniken och HMC - Hälsomedicinskt center.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7592345-1956822".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Omtanken Västerleden Vård AB
(org.nr 556717-9980), https://omtanken.teamtailor.com
Lergöksgatan 2B (visa karta
)
421 50 VÄSTRA FRÖLUNDA
