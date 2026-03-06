Fysioterapeut och rehabassistent till korttidsboende
2026-03-06
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad redan från start? Hos oss får du arbeta personcentrerat med rehabilitering för äldre tillsammans med ett engagerat team. Annonsen riktar sig både till dig som är legitimerad och till dig som har avslutat termin 5 och snart är klar med dina studier till fysioterapeut. Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Hos oss arbetar du med rehabilitering för personer som levt ett långt liv och som behöver stöd för en trygg, meningsfull och glädjefylld vardag. Arbetet har fokus på det friska, självständighet och delaktighet. Du arbetar personcentrerat och i nära samarbete med sjuksköterskor, undersköterskor och övrig personal utifrån individens behov.
Som legitimerad fysioterapeut genomför du funktionsbedömningar, upprättar rehabiliteringsplaner med tydliga mål och utformar individuella träningsprogram. Du ansvarar för hjälpmedelsutprovning, handleder personal och leder gruppaktiviteter som sittgympa.
Som rehabassistent arbetar du på uppdrag av legitimerad personal och genomför individuella träningsprogram med bland annat gångträning. Du motiverar, följer upp och återrapporterar samt håller vid behov gruppaktiviteter såsom sittgympa och promenader.Kvalifikationer
Vi söker dig som
• Är legitimerad fysioterapeut (för föräldrarvikariatet)
• Antingen är legitimerad fysioterapeut, eller har en pågående utbildning till fysioterapeut med godkända betyg från termin 5 för sommarvikariatet (Rehabassistent)
• Har digital kompetens som innebär att du använder datorn som arbetsredskap och kan ta till dig nya program och system.
• Har god Svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av kommunal verksamhet
• Arbetat i systemet Procapita, Websesam och MCSS
Du förväntas arbeta lösningsorienterat i mötet med Malmöborna och ta ansvar för att planera och genomföra aktiviteter som främjar önskade resultat. Du är flexibel och trivs med en varierande arbetsdag där du snabbt kan anpassa dig till nya situationer. Att se möjligheter och hitta alternativa vägar är en självklar del av ditt arbetssätt. Du är även samarbetsinriktad, van vid att arbeta i team och har god lyhördhet samt kommunikationsförmåga i kontakten med både personer som beviljats insatser, anhöriga och kollegor.
Om arbetsplatsen
I Malmö stad finns tre korttidsboenden: Mathildenborg, Söderkulla och KRA. Vi söker nu ett föräldrarvikariat på ca 1 år samt ett sommarvikariat mellan juni-augusti till vår avdelning på Mathildenborg. Mathildenborgs korttidsboende är placerat på Rudbecksgatan 1, där arbetsterapeuter och fysioterapeuter arbetar i team nära våra malmöbor, med ansvar för en till två avdelningar men med stöd av varandra vid behov.
Vi i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är Malmö stads näst största förvaltning med ca 5 500 medarbetare. Vi ansvarar för hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård, rehabilitering och biståndshandläggning, och skapar tillsammans en framtidssmart organisation som möter både dagens behov och framtidens utmaningar.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad visstidsanställning om ca 1 år samt sommarvikariat juni-augusti
Omfattning: 100%
Antal tjänster: 2
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Utdraget vi vill se är "kontroll av egna uppgifter" och du behöver själv begära ut det via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur. Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
