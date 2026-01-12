Fysioterapeut, Medpro Clinic Lilla Edet
Medtanken Vård AB / Sjukgymnastjobb / Lilla Edet Visa alla sjukgymnastjobb i Lilla Edet
2026-01-12
, Trollhättan
, Orust
, Stenungsund
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Medtanken Vård AB i Lilla Edet
, Trollhättan
, Vänersborg
, Åmål
eller i hela Sverige
Vi söker fysioterapeut till vårt team i Lilla Edet
Som fysioterapeut hos oss på Medpro Clinic Lilla Edet blir du en viktig del av ett sammansvetsat team där utveckling, samarbete och kompetensutbyte står i centrum. Vi har en lång tradition av teamarbete och vi samverkar med vår samlokaliserade vårdcentral för att ta ett helhetsgrepp om patientens hälsa.
Medpro Clinic Lilla Edet rehabcenter ingår i Vårdval Rehab Västra Götaland.Publiceringsdatum2026-01-12Dina arbetsuppgifter
Hos oss får du en varierad vardag med patienter i alla åldrar - från akuta besvär till långsiktig rehabilitering. Du arbetar med bedömning, behandling och rehabilitering, både individuellt och i grupp. Vi erbjuder även hembesök och digitala besök. Vi har regelbundna avstämningar i teamet så att insatser riktas och kan ges med patientens behov i centrum. Utprovning och förskrivning av hjälpmedel ingår i arbetsuppgifterna.
Vi söker dig som
Är legitimerad fysioterapeut
Trivs med eget ansvar och gillar att samarbeta
Har ett gott bemötande och kan se varje patients unika behov
Har B-körkort
Erfarenhet från primärvård är ett plus - men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad att söka!Vi erbjuder dig
Flexibla arbetstider - möjlighet att påverka ditt schema
Tydlig och närvarande ledning
Introduktions- och mentorsprogram
Korta beslutsvägar och chans att påverka verksamheten
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar 6 månaders provanställning
Tillträde: Snarast
Förmåner: Friskvårdsbidrag, gruppförsäkring, cykelförmån, erbjudanden på träningskort på flera etablerade träningsanläggningar, rabatt hos Specsavers
Vi hoppas att du tycker det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Medpro Clinic - en del av Medtanken Group
Medtanken Group är en primärvårdsaktör i Västra Götalandsregionen och Region Skåne med 25 vårdcentraler samt flertalet rehabcenter, mottagningar för Ungas psykiska hälsa, seniorhälsa samt mycket mer. Vi bedriver vård i privat regi på likvärdiga villkor som offentliga verksamheter, inom ramen av avtal med regionerna. Vi bedriver även privat vård genom vårt specialistsjukhus samt företagshälsor.
Vårt mål är att vi ska leverera den bästa servicen, en sömlös vård med ett högt engagemang och vara det självklara valet för våra patienter. Vårt arbete kännetecknas av att vi vill ge våra patienter en hög tillgänglighet till medicinsk bedömning samt ha ett tillitsskapande bemötande i världsklass. Detta samtidigt som vi är den bästa arbetsplatsen för våra engagerade medarbetare som ges möjligheten att jobba på toppen av sin kompetens.
Verksamheterna drivs med ett flertal engagerade och kunniga team med patienten i fokus under varumärkena Medpro Clinic, Omtanken, Citysjukhuset +7, Kvarterskliniken och HMC - Hälsomedicinskt center. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7032730-1783662". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Medtanken Vård AB
(org.nr 559070-7294), https://medpro.teamtailor.com
Lilla Edet vårdcentral (visa karta
)
463 30 LILLA EDET Arbetsplats
Medpro Clinic Jobbnummer
9678497