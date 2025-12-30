Fysioterapeut med människan i centrum
2025-12-30
På Bräcke rehabmottagning i Alingsås möter vi människor i livets olika skeden och gör skillnad i vardagen - genom kunskap, samarbete och ett medmänskligt bemötande.
Nu söker vi en fysioterapeut som vill bli en del av vårt engagerade team och bidra till en verksamhet där både utveckling och bemötande står i fokus.
Din roll
Som fysioterapeut på Bräcke rehabmottagning i Alingsås har du ett varierat arbete med goda möjligheter till utveckling och kunskapsutbyte. Hos oss kombineras självständighet i yrkesrollen med nära samarbete och stöd från erfarna kollegor. Du får en strukturerad introduktion med mentor och verksamhetschef, en individuell utvecklingsplan och blir en del av Bräcke diakonis nätverk för fysioterapeuter.
Ditt arbete består främst av individuella besök med bedömning, behandling och rådgivning, men också av gruppverksamhet och förskrivning av hjälpmedel. Patientgruppen är bred och inkluderar bland annat personer med långvarig smärta, psykisk ohälsa samt besvär kopplade till kvinnors hälsa, såsom inkontinens. Arbetet sker på mottagningen, digitalt och vid behov genom hembesök. Du har även tillgång till vattenträning på Nolhaga parkbad.
Vem vi söker
Vi söker dig som har ett professionellt och respektfullt bemötande och som anpassar dina insatser efter varje individ. Du har ett intresse för att arbeta med varierade vårdbehov och trivs i mötet med patienter där både fysiska och psykiska aspekter kan påverka hälsan. I vår mindre verksamhet deltar du aktivt i det dagliga arbetet, tar gemensamt ansvar för patienterna och bidrar till helheten. Publiceringsdatum2025-12-30Kvalifikationer
- Legitimerad fysioterapeut eller sjukgymnast
Meriterande
- Erfarenhet av arbete inom primärvårdsrehabilitering
- Erfarenhet av eller särskilt intresse för arbete psykisk ohälsa eller kvinnors hälsa.
- B-körkort är meriterande då resor i tjänsten kan förekomma.
Bräcke Rehabmottagning Alingsås
Bräcke rehabmottagning i Alingsås är en välfungerande primärvårdsenhet, centralt belägen i gemensamma lokaler med Bräcke vårdcentral Centrum. Här arbetar sju fysioterapeuter och två arbetsterapeuter i ett nära samarbete, både inom rehabenheten och tillsammans med vårdcentralen. Som en del av Bräcke diakoni bedriver vi vård med ambitionen att göra mer för fler. För oss innebär det god tillgänglighet, kontinuitet och samverkan, men också ett varmt och respektfullt förhållningssätt. Verksamheten drivs inom Vårdval rehab och arbetet sker i Bräcke diakonis anda och strävan mot ett medmänskligare samhälle.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Urvalsprocessen påbörjas i början av januari 2026 och intervjuer sker löpande. Har du frågor om tjänsten finns möjlighet till kontakt både före och efter jul- och nyårshelgerna. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan - varmt välkommen att söka redan idag! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/175". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stift Bräcke Diakoni Arbetsplats
Bräcke diakoni, Bräcke rehabmottagning Alingsås Kontakt
Ulrik Gerdin 0322644210 Jobbnummer
9666213