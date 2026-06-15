Fysioterapeut med intresse för Neurologi?
Praktikertjänst Aktiebolag / Sjukgymnastjobb / Stockholm Visa alla sjukgymnastjobb i Stockholm
2026-06-15
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Vill du göra skillnad för patienter med neurologiska diagnoser och bidra till att förbättra deras livskvalitet?Publiceringsdatum2026-06-15Om företaget
Vi är en väletablerad primärvårdsrehabmottagning i hjärtat av Skärholmen centrum. Här arbetar cirka 40 medarbetare tillsammans för att förbättra hälsan i området. Vi värdesätter samarbete, kompetens och ett gott arbetsklimat.Dina arbetsuppgifter
Vi söker en leg. fysioterapeut med intresse av neurologi. Du kommer vara en del av neuroteamet och jobba deltid med patienter med neurologiska diagnoser, såväl individuella- som teambesök i patientens hemmiljö/på klinik. Neuroteamet tar emot patienter främst via remisser från andra vårdinstanser. De patientgrupper du kommer träffa är t.ex. Stroke, Parkinson, MS, ALS och hjärntumörer från 18 år och uppåt. I teamet finns det fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kurator och logopeder, som arbetar tätt tillsammans. Tjänsten är delad och den som anställs kommer arbeta deltid i neuroteam och deltid på klinik.
Vi söker dig som:
Är legitimerad fysioterapeut med intresse/erfarenhet av neurologi.
Är bra på att skapa goda relationer för att få patienten att känna sig delaktig och trygg.
Trivs med att arbeta självständigt och i team för att uppnå bästa resultat för patienten.
Du är bra på att kommunicera och samarbeta med dina kollegor.
Vi ser gärna att du är bra på att prioritera och strukturera samt trivs med att ta ansvar för ditt arbete.
Vi erbjuder:
Friskvårdsbidrag 5000 kr/år.
Generöst flextidsavtal.
Fri sjukvård/fria läkemedel upp till högkostnadsbeloppet.
Goda möjligheter till kompetensutveckling.
Mentorsprogram för dig som är ny i yrket eller i primärvårdsrehab.
Vi är anslutna till Vårdföretagarna och kollektivavtal finns.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi tillämpar registerkontroll innan beslut om anställning.
Intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta Verksamhetschef Emmy Koskinen på 0707881551 alternativt emmy.koskinen@ptj.se
Är detta en tjänst för dig? Ansök idag! Vi ser fram emot att höra från dig och välkomna dig i vårt team!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Storholmsgatan 6 (visa karta
)
127 48 SKÄRHOLMEN Arbetsplats
Praktikertjänst Vård, Praktikertjänst Rehab Skärholmen Kontakt
Emmy Koskinen emmy.koskinen@ptj.se Jobbnummer
9963815