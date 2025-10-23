Fysioterapeut med intresse för neurologi
Västra Götalandsregionen / Sjukgymnastjobb / Uddevalla Visa alla sjukgymnastjobb i Uddevalla
2025-10-23
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Uddevalla
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.Publiceringsdatum2025-10-23Beskrivning
Fysioterapi och Arbetsterapi Uddevalla är en enhet på Uddevalla sjukhus med cirka 30 medarbetare.
I gruppen arbetar fysioterapeuter, arbetsterapeuter och rehabiliterings-assistenter. Vi arbetar på sjukhusets somatiska vårdavdelningar eller med specialiserad öppenvård. Enheten har också två mottagningar där vi tar emot patienter inom reumatologi, kirurgi, ortopedi, pediatrik och neurologisk rehabilitering.Om tjänsten
Som fysioterapeut arbetar du på en eller ett par av sjukhusets verksamheter. Du ansvarar för bedömning och olika rehabiliteringsinsatser beroende på patientgrupp. Arbetet präglas av egenansvar, teamarbete och delaktighet. Just nu söker vi dig som är intresserad av att jobba med neurologisk rehabilitering.
Hos oss arbetar du i en stor och kompetent arbetsgrupp med god sammanhållning. Du ges samtidigt möjligheten att arbeta med en specifik patientgrupp, i detta fall inom neurologi.
På sjukhuset finns goda möjligheter att utvecklas i din profession över tid både kliniskt och teoretisk och möjlighet till förlängning kan förekomma. Som nyanställd på NU-sjukvården erbjuds du en mentor första året. På enheten pågår hela tiden olika utvecklingsarbeten och det kommer du att vara delaktig i. Senaste åren har vi jobbat med digital utveckling för att minska ner den administrativa tiden så att vi frigör mer tid för det patientnära arbetet.
Har du frågor eller vill veta mer om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut eller sjukgymnast. Erfarenhet av att arbeta på sjukhus kan vara meriterande men personlig lämplighet och intresse inom neurologi värderas högt.Övrig information
Intervjuer kan komma att ske löpande under hela ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5951". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
NU-sjukvården, Område I, Paramedicin, Arbetsterapi Fysioterapi Uddevalla Kontakt
Eva Berg, Vårdenhetschef 010-4355421 Jobbnummer
9570236