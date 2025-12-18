Fysioterapeut med erfarenhet av neurologi
2025-12-18
Välkommen till oss på Centrum för neurologi på Akademiskt specialistcentrum!
Här har du chansen att få arbeta med kompetenta kollegor i våra team; läkare, arbetsterapeut, sjuksköterskor, fysioterapeut, kurator, logoped, rehabkoordinator, psykiater, psykiatrisjuksköterska och undersköterska.
Akademiskt specialistcentrum är en verksamhet inom Stockholms Läns Sjukvårdsområde, SLSO för patienter med Parkinson, multipel skleros, diabetes, reumatiska sjukdomar och obesitas tillsammans med en studieenhet för forskningsstudier. Inom verksamheten är forskning, utbildning, utveckling och innovation integrerat i den dagliga vårdverksamheten. I vårt uppdrag ingår att utveckla nya arbetssätt, innovativ användning av medicinsk teknik och e-hälsolösningar, hög patientmedverkan och samverkan med olika vårdgivare och patientföreningar.
Vi erbjuder dig bland annat:
Dagtidstjänstgöring utan helger
Viss tjänstgöring på distans
Arbete med kompetenta, roliga och erfarna kollegor
Friskvård och flextid
Du kommer att arbeta med självständigt mottagningsarbete som innefattar bedömningar, rådgivning/stöd och uppföljning av patienter med multipel skleros och Parkinsons sjukdom. Du jobbar tillsammans med kompetenta kollegor i våra multiprofessionella team. I tjänsten kan det ingå studenthandledning och du är också aktiv i verksamhetsutveckling.Kvalifikationer
Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast.
Meriter:
Erfarenhet av arbete med aktuella patientgrupper.
Specialistexamen i neurologi.Dina personliga egenskaper
Du har lätt för att lära dig nya arbetsuppgifter och har en positiv inställning till arbetet, patienter och kollegor. Du gillar att arbeta i team men även självständigt och har en god kommunikationsförmåga.
Anställningsform:
Vikariat 1 år. Heltid, måndag - fredag. Tillträde efter överenskommelse
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Enligt överenskommelse.
