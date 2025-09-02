Fysioterapeut, Ludvika Lasarett
Region Dalarna / Sjukgymnastjobb / Ludvika Visa alla sjukgymnastjobb i Ludvika
2025-09-02
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Ludvika
, Smedjebacken
, Säter
, Borlänge
, Hedemora
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Fysioterapi Dalarna är en länsövergripande enhet inom Region Dalarna som bedriver fysioterapiverksamhet på lasaretten i Falun, Ludvika och Mora.
Tätorten Ludvika är belägen vid Väsmans strand. Närheten till en fantastisk natur och aktiviteter skapar goda möjligheter att kunna leva ett aktivt liv. Välkommen till Ludvika | Visit Dalarna
Fysioterapeut, Ludvika LasarettPubliceringsdatum2025-09-02Dina arbetsuppgifter
Är du fysioterapeut och söker en ny möjlighet att utvecklas i en stimulerande miljö?
Vi söker nu dig som vill bli en del av vår arbetsgrupp på Ludvika lasarett och bidra med din kompetens inom fysioterapi.
Hos oss får du möjlighet att arbeta inom flera spännande områden: geriatrisk rehabilitering i både slutenvård och öppenvård, medicinsk slutenvård, hjärtrehabilitering samt palliativ vård. Vi är ett mindre lasarett med stora möjligheter - här får du chansen att bredda din kompetens och prova på olika arbetsfält.
Du blir en del av ett positivt och stöttande arbetslag där samarbete och arbetsglädje står i centrum. I det dagliga patientarbetet bidrar du med din fysioterapeutiska kompetens och din vilja att göra skillnad.
Vi erbjuder en gedigen inskolning, kontinuerlig kompetensutveckling och utbildning utifrån dina erfarenheter och verksamhetens behov. Som anställd inom Region Dalarna får du dessutom ta del av ett generöst friskvårdsbidrag varje år.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att få lära känna dig!
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast
Det är meriterande om du
har erfarenhet av arbete inom specialiserad vård
Vidare ser vi att du som söker har god förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt i svenska språket. Du bemöter andra professionellt och har god samarbetsförmåga. Du är ansvarstagande och kan prioritera mellan olika arbetsuppgifter. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Kontroll i misstanke- och belastningsregister kommer att utföras.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:576". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Maria Rosell 023-492530 Jobbnummer
9488676