Fysioterapeut inriktning rehabilitering
Östra Göinge kommun / Sjukgymnastjobb / Östra Göinge Visa alla sjukgymnastjobb i Östra Göinge
2025-09-18
, Osby
, Olofström
, Hässleholm
, Kristianstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östra Göinge kommun i Östra Göinge
Östra Göinge kommun med drygt 13 800 invånare är centralt belägen i södra Sverige. Här möter det öppna jordbrukslandskapet den gröna skogsbygden. I Östra Göinge finns det goda livet med tryggt boende, bra skolor, storslagen natur, brett kulturutbud, livskraftigt föreningsliv och goda kommunikationer. Östra Göinge är en av landets modigaste och mest innovativa kommuner. Här har motgång vänts till framgång och här växer stolta göingar! Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Som fysioterapeut hos oss har du ett förebyggande synsätt och arbetar med att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt.
Arbetet innebär att du tillsammans med arbetsterapeut har ett övergripande rehabilitering/habiliteringsansvar och gör bedömningar för att främja fysiska, psykiska och kognitiva funktioner. Det ingår även ansvar för handledning och utbildning till personal samt möjlighet till hjälpmedelsutprovning.
Som fysioterapeut kommer du att arbeta inom Hälsa och Omsorgs verksamhetsområde. Tjänsten har en tydlig inriktning mot rehabilitering/habilitering och utveckling av det förebyggande arbetet. Du kommer att ha en aktiv roll och ett ansvar för att driva och utveckla mätbara arbetssätt för självständighet, kvalitet och rehabilitering/habilitering hos den enskilde.
Arbetet sker i nära teamarbete med övriga professioner som finns omkring patienten såsom arbetsterapeut, sjuksköterska, dietist, omvårdnadspersonal, rehabassistent och biståndshandläggare.
Det finns stora möjligheter för dig att hjälpa oss att tänka nytt och att utveckla innehållet i tjänsten tillsammans med oss.
Vi erbjuder en välkomnande och trivsam arbetsplats med många hjälpsamma och glada kollegor.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast och som tycker om att arbeta med människor och möter varje individ utifrån individens behov och önskemål.
Du ska ha ett tydligt fokus mot rehabilitering/habilitering och hur vi främjar detta hos individen.
Erfarenhet av arbete inom kommunal rehabilitering, Treserva dokumentationssystem samt MyLoc beställningssystem är meriterande. Vidare har du god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt god datavana.
Som person är du engagerad, lyhörd, kommunikativ och har ett gott bemötande och kan arbeta både självständigt och i team. Du kan handleda och entusiasmera omvårdnadspersonal som du arbetar nära med.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Då resor ingår i tjänsten är B-körkort ett krav.
ÖVRIGT
Vi tillämpar löpande rekrytering, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Varmt välkommen till Östra Göinge kommun- Skånes gröna hjärta!
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här: https://www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/
I Östra Göinge kommun strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Östra Göinge kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A1386609". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östra Göinge Kommun
(org.nr 212000-0860) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östra Göinge kommun Kontakt
Enhetschef ReHab
Christina Nordström 044-775 6717 Jobbnummer
9514582