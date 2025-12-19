Fysioterapeut i Säffle - Hos oss gör du skillnad varje dag
Region Värmland / Sjukgymnastjobb / Säffle Visa alla sjukgymnastjobb i Säffle
2025-12-19
, Åmål
, Grums
, Bengtsfors
, Hammarö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Säffle
, Grums
, Hammarö
, Karlstad
, Kil
eller i hela Sverige
Vill du kombinera ett meningsfullt arbete med livskvalitet? Hos oss i Säffle får du tid för patienterna, möjlighet att utvecklas och ett arbetsklimat där samarbete och trivsel är en självklarhet.
Här gör du skillnad varje dag.Din arbetsplats
Vår mottagning ligger i nära anslutning till vårdcentralen och här arbetar tre fysioterapeuter tillsammans med en rehabiliteringsassistent och en vårdadministratör. Vi delar lokaler med arbetsterapimottagningen, vilket ger ett naturligt och nära samarbete mellan olika professioner. Hos oss är det enkelt att fråga, dela kunskap och utvecklas tillsammans.
Att arbeta i Säffle innebär korta restider och möjlighet att cykla till jobbet, samtidigt som du har naturen nära för friluftsliv, fiske och vandring. Värmlandsnäs och Vänern finns nära till hands där det finns fantastiska möjligheter till avkoppling och friluftsaktiviteter. Hos oss möts du av ett öppet och välkomnande arbetsklimat där vi trivs tillsammans och stöttar varandra. Vi har realistiska produktionsmål och värdesätter din utveckling. Därför erbjuder vi kompetensutveckling på arbetstid genom auskultation, interna utbildningar, nätverk och kurser.
Ditt uppdrag
Som fysioterapeut hos oss får du ett omväxlande och meningsfullt arbete med bedömning, behandling och rehabilitering av patienter i alla åldrar. Du arbetar både individuellt och i grupp och är en viktig del av vårt ständiga förbättringsarbete. Vi ger dig möjlighet att påverka ditt arbete och ta ansvar för schemaläggning, för oss är flexibilitet en självklarhet.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut och har B-körkort. Erfarenhet från primärvården är ett plus, men vi välkomnar även dig som är ny i yrket och vill starta din karriär hos oss.
Vi erbjuder en trygg anställning i en arbetsmiljö där vi värdesätter balans, utveckling och arbetsglädje. Vi ser fram emot att träffa dig och berätta mer om hur det är att arbeta hos oss i Säffle.https://saffle.se/uppleva-och-gora/visit-saffle.html
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Publiceringsdatum2025-12-19Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/252690". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Primärvårdsrehabilitering västra Kontakt
Henrik Törnqvist, Enhetschef 010-8381303 Jobbnummer
9656419