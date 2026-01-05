Fysioterapeut, Humana Norrtälje Hamn
2026-01-05
Är du redo för en spännande och meningsfull karriär där du kan göra skillnad som fysioterapeut? Hos oss får du inte bara möjligheten att växa i din roll, utan också chansen att bidra till att främja de äldres rörlighet och välmående. Här är engagemang, glädje och ansvar våra grundläggande ledord, och tillsammans hjälper vi våra äldre att behålla sin fysiska förmåga och livskvalitet. Om du delar vår vision om att alla har rätt till ett bra liv, så är detta din chans att göra skillnad.
Hos oss på Humana Norrtälje Hamn kommer du vara en viktig del i att kartlägga och tillgodose våra kunders individuella behov av vård och rehabilitering. Du kommer tillsammans med övriga kollegor att arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, där varje boendes individuella önskemål och behov står i fokus. Du kommer att bidra till en vardag som präglas av god omsorg, där du tillsammans med dina kollegor, är en viktig del för en trygg och meningsfull tillvaro för våra seniorer. Hos oss på Humana Norrtälje Hamn får du chansen att arbeta i en engagerad arbetsgrupp där du dagligen gör stor skillnad i andra människors liv.Om tjänsten
Som fysioterapeut hos oss kommer du att ha ett nära samarbete med arbetsterapeut, omvårdnadspersonal samt sjuksköterskor.
Exempel på arbetsuppgifter:
undersöka/bedöma och behandla boendes rörelseproblem och funktionsnedsättningar
handleda omvårdnadspersonal i uppgifter inom professionen
risk- och funktionsbedömningar samt uppföljning
utprovning och förskrivning av hjälpmedel
medverka i teamträffar och vårdplanering
hantera dokumentation och avvikelser
riskbedömningar över arbetsmiljön
utbildning av omvårdnadspersonal i bland annat förflyttningsteknik
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta i en äldreomsorg där du dagligen bidrar till att skapa en meningsfull vardag för våra äldre. Du är en ansvarsfull, serviceinriktad och kreativ person som har lätt för att skapa relationer och har en god samarbetsförmåga.
För denna tjänst krävs det att du:
är legitimerad fysioterapeut
har erfarenhet av att dokumentera i journalsystem
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorg eller hemtjänst
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige.
Om anställningen
Antal tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidare (vi tillämpar sex månaders provanställning)
Tjänstgöringsgrad: 80%
Arbetstid: Dagtid, vardagar
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Verksamhetschef Sara Söderling, sara.soderling@humana.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6601308-1773022". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
Warfvinges väg 39 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
