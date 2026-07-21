Fysioterapeut Hjortmossen
Capio Sverige AB / Sjukgymnastjobb / Trollhättan Visa alla sjukgymnastjobb i Trollhättan
2026-07-21
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Capio Hjortmossen rehab och vårdcentral ligger i södra delen av Trollhättan, ca två kilometer till resecentrum där tåget tar dig till Göteborg på 37 minuter.
Vi är en vårdcentral med dryga 6500 patienter listade hos oss. Rehab och vårdcentralen delar lokaler och inbjuder därmed till ett nära samarbete.
Arbetsplatsen är välstrukturerad och trivsam med ett tydligt patientfokus. Capio Närsjukvård är en decentraliserad organisation där besluten tas så nära patienten som möjligt. Vi har därför stora mandat att anpassa oss till våra lokala förutsättningar och våra patienters behov. Det innebär korta beslutsvägar där hela personalen är delaktiga i förändrings- och förbättringsarbeten. Samtidigt finns en större organisation i bakgrunden som ger stöd och möjlighet till utveckling och erfarenhetsutbyte.
Rehabenheten består av två fysioterapeuter och en arbetsterapeut. Vi erbjuder träning på vårt gym, hembesök och teambesök med läkare och övriga personalkategorier för ett patientcentrerat arbetssätt.
Då en av våra fysioterapeuter valt att gå vidare söker vi nu en ersättare.
Din roll
Arbetet som fysioterapeut hos oss innebär självständiga bedömningar, undersökningar och behandlingar av patienter. Hembesök och teambesök är något som uppmuntras.
Vi lägger stort fokus på intern kompetensutveckling och uppmuntrar dig att gå kurser och utbildningar.
Du kommer att ingå i ett team bestående av positiva, sociala och omhändertagande kollegor. Hos oss är du aldrig ensam.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett härligt gäng, ljusa fina lokaler, kollektivavtal, närvarande chef, kompetensutveckling, fredagsfrukost, fri parkering, friskvårdsbidrag, friskvårdstid, anpassat schema, inflytande och delaktighet i verksamheten.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut, vi ser att du är trygg i dig själv som person och även i din profession. Har du primärvårdserfarenhet är det meriterande.
Som person är du trygg, positiv, empatisk och jobbar patientcentrerat. Du kan organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har lätt för att samarbeta och är en lagspelare.
B- körkort är ett krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8096290-2108978". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Lasarettsvägen 2 (visa karta
)
461 52 TROLLHÄTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Capio Jobbnummer
10007976