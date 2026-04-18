Fysioterapeut hemsjukvården inom funktionsstödsförvaltningen
2026-04-18
Arbetsuppgifter
I funktionsstödsförvaltningen arbetar vi i tvärprofessionella team. Vi arbetar mot de patienter som bor i ordinärt boende och de som bor i våra särskilda boende som tillhör LSS eller socialpsykiatrin.
Vårt övergripande mål är att skapa en god, värdefull och funktionell vardag för våra patienter. Det arbetar vi med i våra tvärprofessionella team. Vi siktar mer och mer mot insatser inom det förebyggande arbete mot hälsa, även att bibehållande och rehabiliterande insatser ges. Vi har nyligen gjort en omorganisation som innebär att vi nu riktar insatser mot det hälsofrämjande och förebyggande arbetet alltmer än tidigare.
Du kommer att arbeta med bedömningar och träningar riktade t.ex mot förflyttningsproblematik, träna i grupp för att främja hälsa och sociala aktiviteter. Även förebyggande arbete såsom FaR och gruppaktiviteter på boenden, allt för att skapa en fungerande vardag i balans för våra patienter.
Hälso- och sjukvårdsteamet runt patienten består av fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska samt undersköterskor. Du samarbetar också med personer i patienternas omgivning och ett pedagogiskt och edukativt förhållningssätt är viktigt för att motivera och stödja personer i nätverket runt patienten.
På arbetsplatsen erbjuds du trevlig arbetsmiljö, god introduktion och du får kollegial handledning på yrkesträffar i verksamheten.
Vill du ta nästa steg inom Hemsjukvården och få härliga kollegor är vi din nya arbetsplats Välkommen!
Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut och som har intresse av att arbeta med vår målgrupp.
Tidigare erfarenhet av att arbeta med målgruppen är meriterande. Erfarenhet av kommunal sjukvård är också en stor fördel att ha med sig.
Du bidrar gärna med din kunskap och erfarenhet för att utveckla verksamheten och självklart trivs du med att arbeta i tvärprofessionella team kring patienten. Du tycker att arbetsmiljön är viktig och deltar gärna i arbetet kring den.
Mycket goda kunskaper i svenska språket krävs, både i tal och i skrift. God datorvana och erfarenhet av dokumentation är meriterande.
B-körkort är ett krav, även att kunna cykla är meriterande då vi har flera områden som vi cyklar till inom centrala Malmö.
Om arbetsplatsen
I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 3000 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare och hälso- och sjukvård. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidaretjänst
Omfattning: 100%
Antal tjänster: 3
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Publiceringsdatum2026-04-18Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20260536".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
205 80 MALMÖ
För detta jobb krävs körkort.
Malmö Stad Kontakt
Veronika Wirén 0736 893911
