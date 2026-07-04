Fysioterapeut geriatrik
Region Kalmar län / Sjukgymnastjobb / Kalmar Visa alla sjukgymnastjobb i Kalmar
2026-07-04
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Vill du som fysioterapeut arbeta med geriatrisk vård och rehabilitering?
Vi erbjuder dig ett ansvarsfullt, omväxlande och intressant arbete vid arbetsterapin- och fysioterapin på Länssjukhuset i Kalmar. Du kommer att ha din placering gentemot geriatrisk slutenvårdsavdelning samtidigt som du även kommer göra insatser i andra verksamheter när behov uppstår. Du kommer i nära samarbete med arbetsterapeut och personalen på vårdavdelningen att arbeta med geriatriska patienter med olika diagnoser och komplexa behov. Många har en kognitiv sjukdom. Du arbetar även med rehabilitering av patienter som genomgått amputationskirurgi. Du ger ett tidigt och professionellt omhändertagande genom funktionsbedömning och rehabiliterande insatser.
Som fysioterapeut påbörjar du insatser med syfte att möjliggöra återgång till hemmet för fortsatt träning eller anpassning.
Du kommer att ingå i en personalgrupp med bred kompetens, god stämning och positiv inställning! Här arbetar vi med ständiga förbättringar, där du bidrar till förändringsarbete och utveckling. Vi arbetar tillsammans för att utveckla vår verksamhet - vill du bidra med just din goda kompetens och hjälpa dig själv och andra att utvecklas i din profession? Är du nyfiken på hur vi kan använda allt det nya för att utveckla framtida vårdformer? Då är arbetsterapin- och fysioterapin arbetsplatsen för dig!
Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag till fredag. Viss helgtjänstgöring förekommer, cirka 4 helgdagar per år.
Tveka inte att söka ett intressant och utvecklande arbete i vilket du kommer att få arbeta tillsammans med många kompetenta och trevliga kollegor! Vi erbjuder mentorskap till dig som är nyanställd.
Urval sker löpande och tillsättning av tjänsten kan komma att ske innan ansökningstiden gått ut. Välkommen med din ansökan redan idag!
Om dig
Du är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. Goda kunskaper i tal och skrift i svenska språket är ett krav. Körkort erfordras. Du har lätt för att samarbeta med olika professioner samt du har god förmåga att prioritera i ditt arbete. Vi välkomnar även dig som är ny i yrket och anpassar introduktionen efter dina behov. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Din framtida arbetsplats
Arbetsterapin- och fysioterapin är en del av Rehab Söder. På enheten arbetar cirka 23 fysioterapeuter/sjukgymnaster, 14 arbetsterapeuter, 2 rehab-assistenter och 1 administratör. Vi arbetar både inom slutenvård och öppenvård. Arbetet som fysioterapeut/sjukgymnast är självständigt men innebär också ett nära samarbete med övriga professioner inom enheten och personal på mottagningar/avdelningar.
Rehab Söder har som uppdrag att erbjuda medborgarna i södra Kalmar län rehabiliterande insatser på såväl specialist som primärvårdsnivå. Enheten har även i uppdrag att ansvara för regionens dietistverksamhet i södra länsdelen samt för kuratorsverksamheten vid Länssjukhuset i Kalmar. Insatserna ska vid behov ges i samverkan med andra vårdgivare samt patientens sociala nätverk. Målet är att våra insatser ska leda till en bibehållen eller förbättrad hälsa.
Länssjukhuset i Kalmar är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med specialistvård, förlossningsvård och BB. Här arbetar drygt 2300 personer för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete – varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073), https://regionkalmar.se/
Lasarettsvägen 1, Kalmar (visa karta
)
392 44 KALMAR Arbetsplats
Länssjukhuset i Kalmar Jobbnummer
9992547