Fysioterapeut förflyttningstjänst.
Hässleholms kommun / Sjukgymnastjobb / Hässleholm Visa alla sjukgymnastjobb i Hässleholm
2026-07-21
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Drivs du av ett utvecklande arbete där du får möjlighet att vara med och påverka? Vill du ha ett varierande uppdrag där du får möjlighet att handleda andra?
Vi söker nu en fysioterapeut med intresse för utbildning och handledning till vårt gäng!
Det här erbjuder vi dig!
Vi erbjuder en anställning på heltid med start enligt överenskommelse. Arbetsuppgifterna består av att utbilda omvårdnadspersonal och personliga assistenter i förflyttningsteknik och belastningsergonomi. Detta genom en teoretisk utbildning i kombination med praktisk träning av momenten. Utöver detta ingår, vid behov, att åka ut till personalen på de olika arbetsplatserna och följa med dem ut i sitt arbete för att där kunna ge praktiska råd kring förflyttningsteknik och belastningsergonomi. Vidare ska du utbilda förflyttningscoacher på arbetsplatserna som i sin tur ska verka i sina ordinarie arbetsgrupper och där ge kollegerna stöd i vardagliga förflyttningsmoment.
Det kommer finnas stora möjligheter att påverka både innehållet i utbildningen samt planeringen för utbildningen.
Inom omsorgsförvaltningens rehabiliteringsenhet arbetar totalt 37 arbetsterapeuter och fysioterapeuter/ sjukgymnaster samt 8st rehabiliteringsassistenter. Rehabiliteringsenheten leds av två enhetschefer och medarbetarna utgår från sex arbetsplatser varav fem är i centrala Hässleholm och en i Tyringe. Vårt totala uppdrag riktar sig mot tolv olika geografiska områden i Hässleholms kommun. Uppdragen är delat mellan ordinärt boende, särskilt boende och funktionsnedsättning, stöd och service (FSS).
I tjänsten ingår kliniskt arbete som leg. fysioterapeut i de perioder då utbildning inte bedrivs.
Arbetstiden är förlagd måndag- fredag mellan 8-17 med möjlighet till flextid.
För oss är det viktigt med en god arbetsmiljö, där du ska känna arbetsglädje och trivas. Vi ställer upp och stöttar varandra och enhetscheferna finns där som stöd. Vi vill att du ska känna dig välkommen och få möjlighet att utvecklas i din yrkesroll. Vid nyanställning använder vi oss av mentorer som vägleder dig i ditt arbete. Här finns stora möjligheter för dig att påverka ditt arbetssätt.
Hässleholms kommun vill skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. En viktig del är att erbjuda bra förmåner till våra medarbetare som till exempel friskvårdsbidrag och möjlighet till byte av semesterdagstillägg mot lediga dagar. Till Hässleholm pendlar du enkelt med både tåg och buss.
Vem är du?
Vi söker dig som är fysioterapeut som gillar ett omväxlande självständigt arbete och har en hög samarbets- och problemlösningsförmåga. Du har ett stort personligt engagemang för lärande och att utveckla våra medarbetares kunskaper. Du ska ha praktisk erfarenhet av vårdyrket och gärna ifrån hemsjukvård. Du kan i din undervisning möta medarbetarna utifrån där de befinner sig och bygga vidare på deras styrkor, du ska i din undervisning anpassa innehållet utifrån verksamhetsområdet där medarbetarna arbetar, bemöta medarbetarna med god etik och sunda värderingar samt är inte rädd för att tänka nytt. Du är ansvarstagande och strukturerad med god förmåga att planera ditt arbete. Du känner stort ansvar för din egen insats och för att anpassa din undervisning utifrån den situation du befinner dig i. Det är meriterade om du har erfarenhet av liknande arbete.
Då arbetet innehåller en del dokumentation krävs det god datorvana samt goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift. B-körkort för manuellt växlad bil är en förutsättning för arbetet.
Vi tillämpar löpande intervjuer, så vänta inte med din ansökan
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Hässleholms kommuns medarbetar- och ledarpolicy.Publiceringsdatum2026-07-21Övrig information
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
Innan en anställning på omsorgsförvaltningen vill vi att du uppvisar ett giltigt belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett från polisen för att påskynda rekryteringsprocessen. Beställ registerutdraget som heter Arbete i hemmet med äldre personer och personer med funktionsnedsättning.Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.
Arbetstid, flex kl. 08-17.
Hässleholms kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande avtal.Om företaget
Inom omsorgsförvaltningen ger vi vård, stöd och omsorg till personer som är äldre, har en funktionsnedsättning eller som behöver hemsjukvård. Vi erbjuder även hälsofrämjande insatser och stöd till personer som vårdar och stöttar en närstående. Vårt mål är att de som behöver vård och omsorg i sin vardag ska kunna leva ett självständigt liv så långt det är möjligt.
Avdelningen hälsa och sjukvård har ansvar för insatser inom hemsjukvård och rehabilitering. Insatserna utförs av sjuksköterskor, undersköterskor, rehabiliteringsassistenter, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, som även utifrån profession delegerar till vårdpersonal inom övriga verksamhetsområden.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms Kommun
(org.nr 212000-0985), https://www.hassleholm.se/
Nytorget 1 (visa karta
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281 80 HÄSSLEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen, Avdelning hälsa och sjukvård, Rehabenheten Kontakt
Fysioterapeuterna . 0761354843 Jobbnummer
10008002