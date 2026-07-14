Fysioterapeut Familjeläkarna Luthagen
Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB / Sjukgymnastjobb / Uppsala Visa alla sjukgymnastjobb i Uppsala
2026-07-14
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Nu finns chansen för dig som är fysioterapeut att komma till vår vårdcentral i vackert belägna Luthagen.
Familjeläkarna är en vårdgivare som drivs av människor som själva arbetar inom vården. Det tror vi gör skillnad. Vi har ett brett vårdutbud inom Primärvård, Äldrevård, Geriatrik och Palliativ vård. Vi vill ge den vård som vi vill ge vår egen familj.
Familjeläkarna är en lärande och nyfiken organisation som hela tiden arbetar för att utveckla vården. Vi är en platt organisation med korta beslutsvägar, med god samverkan och gemenskap mellan våra verksamheter. Hos oss finns arbetsglädje och energi.
Vi arbetar i team och du får möjlighet att använda din medicinska kompetens för att organisera och planera vården. Vi har väl fungerande arbetssätt som ger dig stöd i att koncentrera dig på patienten. Hos oss kan du fortsätta utveckla din yrkesskicklighet.
Som fysioterapeut hos oss arbetar du på en trivsam mottagning i Luthagen tillsammans med fysioterapeuter, läkare, distriktsköterskor, psykologer, undersköterskor, dietist och barnmorskor.Publiceringsdatum2026-07-14Arbetsuppgifter
Du får möjligheten till ett omväxlande arbete med bedömningar och behandlingar för patienter i alla åldrar. Rådgivande samtal, utbildning och information till olika målgrupper ser vi som ett viktigt redskap i ditt arbete.
Dokumentation sker i journalsystemet Cosmic.Kvalifikationer
Du är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. Har du erfarenhet av primärvård är det meriterande. Du är lika välkommen om du är ny i rollen som fysioterapeut, här finns erfarna och hjälpsamma kolleger som stöttar dig! Vi ser till att du får nödvändiga verktyg för en god start som nybakad fysioterapeut. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för tjänsten.
DINA EGENSKAPER
Du trivs med högt arbetstempo och har en god förmåga att prioritera och strukturera ditt arbete, alltid med hänsyn till patientsäkerheten.
Du tar initiativ och bidrar med idéer om hur vår verksamhet kan fortsätta utvecklas.
Du är flexibel och har lätt för att samarbeta med både kolleger och patienter. Du ser ett professionellt bemötande som en självklarhet samt är pålitlig, omtänksam och nytänkande.
VI ERBJUDER DIG
Arbetstid måndag till fredag.
Individuell introduktion.
Möjlighet att initiera och delta i projekt och utvecklingsarbete.
Friskvårdsbidrag.
En arbetsplats med hög grad av individuell frihet och korta beslutsvägar.
Vi driver vår verksamhet enligt avtal med Region Uppsala. Vi är anslutna till Vårdföretagarna och vi har kollektivavtal.
Rekryteringen sker med löpande urval, vilket innebär att vi kan komma att kalla till intervjuer innan ansökningstiden har gått ut. Varmt välkommen med din ansökan. Tjänsten planeras att tillsättas efter sommaren. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8065525-2100402". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB
(org.nr 556740-1756), https://familjelakarna-1727350800.teamtailor.com
Hällbygatan 31B (visa karta
)
752 21 UPPSALA Arbetsplats
Familjeläkarna Jobbnummer
10002680