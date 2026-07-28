Fysioterapeut Falu lasarett
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Sjukgymnastjobb / Falun Visa alla sjukgymnastjobb i Falun
2026-07-28
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Fysioterapi Dalarna är en länsövergripande enhet inom Region Dalarna som bedriver fysioterapiverksamhet på lasaretten i Falun, Ludvika och Mora. Arbetsgruppen Akutmedicin på Falu lasarett arbetar inom ett brett verksamhetsfält med möjlighet att specialisera sig inom många olika områden. Våra patienter finns inom både slutenvård och öppenvård på medicinkliniken, kardiologen, infektion samt öron näsa hals och inom palliativ verksamhet.
Falun är en härlig stad och närheten till en fantastisk natur och aktiviteter skapar goda möjligheter att kunna leva ett aktivt liv. Välkommen till Falun I Visit DalarnaPubliceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en fysioterapeut som vill jobba på vårdavdelning på Falu lasarett. Du kommer att möta en stor variation av patienter där fokus ligger på funktionsbedömningar och tidig rehabilitering. Det kan även finnas möjlighet att jobba inom specialiserad öppenvård. Arbetet sker både självständigt och i nära samverkan med kollegorna i arbetsgruppen och andra yrkeskategorier på klinikerna.
Du kommer att ingå i arbetsgruppen Akutmedicin som består av fysioterapeuter/sjukgymnaster och rehabassistent. Vi är en positiv grupp som stöttar varandra i det dagliga arbetet. Vi har en hög motivation att sträva framåt och utvecklas. Du erbjuds inskolning, utbildning och kompetensutveckling utifrån dina erfarenheter och det behov vi ser inom verksamheten. Alla anställda inom Region Dalarna erbjuds att ta del av ett årligt friskvårdsbidrag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast.
Meriterande är erfarenhet av arbete inom specialiserad hälso- och sjukvård.
Du är ansvarstagande och kan prioritera mellan olika arbetsuppgifter. Du har god förmåga att kommunicera. Du bemöter andra professionellt och har god samarbetsförmåga. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden. Varmt välkommen med din ansökan till oss på Fysioterapin!
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Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:694". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Björn von Hofsten bjorn.vonhofsten@regiondalarna.se 023-492662 Jobbnummer
10014290