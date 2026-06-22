Fysioterapeut, Barn- och ungdomspsykatri, Lycksele
Region Västerbotten, Barn och ungdomspsyk Västerbotten / Sjukgymnastjobb / Lycksele Visa alla sjukgymnastjobb i Lycksele
2026-06-22
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Barn och ungdomspsykiatriska kliniken är en länsklinik och har mottagningsenheter i Lycksele, Umeå och Skellefteå. I länskliniken ingår även BUP-vårdavdelning som finns i Umeå. BUP Västerbotten är en USVE enhet med nära samarbete med universitet och forskning. Inom kliniken arbetar vi i tvärprofessionella team och arbetet sker i nära samarbete med patientens familj och övriga nätverk. Vi har tydliga mål som vi uppnår genom att inspirera varandra till kreativt förbättringsarbete. Parallellt med det lägger vi tyngdpunkt på att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö på våra enheter.
Vi gör nu en satsning för att öka tillgängligheten och tillsätter därför en tjänst som fysioterapeut i Lycksele. Du kommer att ha fysioterapeutkollegor i Umeå och Skellefteå, och ett starkt team av andra yrkeskategorier med dig i Lycksele.
Vi erbjuder yrkesträffar, teamtid samt extern handledning. Vill du veta mer om oss? Vi finns på Instagram: https://www.instagram.com/bup_vasterbotten/
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Som fysioterapeut hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.
Fysioterapeutrollen på BUP innebär att självständigt och i team arbeta med bedömning och behandling av barn och ungdomar som behöver insatser på specialiserad barnpsykiatrisk nivå. I ditt arbete möter du barn och ungdomar med svårare psykiatriska tillstånd. Du arbetar i öppenvården i Lycksele. Viss del av tjänsten kommer även rikta sig mot öppenvården i Umeå, formerna för detta utarbetas utifrån verksamhetens behov och dina förutsättningar.
Som fysioterapeut arbetar du patientcentrerat och evidensbaserat. Exempel på behandlingsinsatser är fysisk aktivering , kroppskännedom och praktisk ångesthantering. Du träffar patienter både enskilt och i gruppbehandling och planerar, genomför och utvärderar självständigt dina insatser. Du deltar även i teamarbete och samverkan med vårdnadshavare och kollegor samt i vissa fall även exempelvis skola och socialtjänst, ett samarbete som skapar förutsättningar för att se patienten utifrån ett helhetsperspektiv.
Då vi är en länsklinik kan det förekomma resor till alla enheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. Som person är du trygg i din yrkesroll och har god självinsikt. Du tycker om att samarbeta och att finnas där för både medarbetare och patienter. Du är bra på att skapa allians med den du möter, strukturera ditt arbete och ta ansvar för att driva dina egna processer framåt. Du klarar att snabbt ställa om din planering ifall förutsättningarna ändras och har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift.
Utbildning inom psykiatrisk fysioterapibehandling och psykosomatik är meriterande, likaså erfarenhet av arbete med barn- och ungdomar och/eller inom psykiatri.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.
Inför anställning kommer vi att be om ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332749". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 85 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Barn och ungdomspsyk Västerbotten Kontakt
Avdelningschef Lycksele
Johanna Lindquist johanna.lindquist@regionvasterbotten.se 073-0371362 Jobbnummer
9973647