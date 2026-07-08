Fysioterapeut
Knivsta kommun, Utbildningskontoret / Sjukgymnastjobb / Knivsta Visa alla sjukgymnastjobb i Knivsta
2026-07-08
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I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Välkommen till oss!
Enheten ansvarar för hemsjukvård för Knivsta kommuns invånare. I uppdraget ingår arbete med personer i ordinärt boende och biståndsbedömt boende. Det innebär att du får en varierad arbetsdag där du tillsammans med kollegor bidrar till att skapa trygghet, självständighet och livskvalitet för våra patienter.
Hos oss arbetar du i team tillsammans med fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, undersköterskor och administratör. Vi erbjuder en arbetsplats med engagerade kollegor, närvarande chefskap och goda möjligheter att vara med och utveckla verksamheten. Arbetet är förlagt till dagtid måndag till fredag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
I rollen som fysioterapeut utför du rehabiliterande hälso- och sjukvårdsuppgifter inom det kommunala uppdraget. Hos oss innebär det bland annat att du arbetar med att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt.
Du ansvarar för bedömning, träning, utvärdering och uppföljning kopplat till rörelseapparaten och andningsfunktionen. I uppdraget ingår även att handleda och delegera omvårdnadspersonal i arbetet med patienter. Därför är det viktigt att du är trygg i din yrkesroll och bekväm med att ta en ledande och stödjande roll gentemot andra.
Du kommer att arbeta nära arbetsterapeut, sjuksköterska och undersköterskor, och vara en viktig del av teamets gemensamma arbete kring patienten. Du kan även komma att vara delaktig i verksamhetens utveckling i form av ombudsroller kopplade till din yrkesroll.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut och som har ett engagemang för kommunal hälso- och sjukvård. Du har ett genuint intresse för att arbeta med människor och möter varje individ utifrån dennes behov, förutsättningar och önskemål.
För tjänsten krävs B-körkort och god datorvana. Det är meriterande om du har erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård eller av arbete i verksamhetssystem som används inom området.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. För att trivas i rollen tror vi att du är trygg i dina bedömningar, arbetar självständigt och har god förmåga att planera och strukturera ditt arbete. Du är också en god kommunikatör och har lätt för att samarbeta med patienter, anhöriga, kollegor och omvårdnadspersonal.
Du är initiativtagande, flexibel och tycker om varierande arbetsuppgifter. Du ser värdet av teamarbete och vill bidra till en verksamhet där vi tillsammans arbetar för patientens bästa.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-01 .
Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras, om man inte redan är krigsplacerad av annan aktör. Läs mer om krigsplacering på www.knivsta.se
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330395". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Knivsta Kommun
(org.nr 212000-3013)
741 75 KNIVSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Knivsta kommun, Utbildningskontoret Kontakt
EC Hemsjukvården
Kikki Råstock kikki.rastock@knivsta.se +4618347951 Jobbnummer
9996402