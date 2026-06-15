Fysioterapeut
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2026-06-15
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Region Gotland erbjuder fysioterapimottagningar på tre orter: Hemse, Slite och Visby. Våra mottagningar är en del av primärvården, där vi har ett nära samarbete med både offentliga och privata vårdcentraler.
Vårt arbetssätt styrs inte av patientersättning, utan av anslagsfinansiering. Det betyder att vi kan fokusera på kvalitet, medicinsk bedömning och rätt insats vid rätt tillfälle – både för patienten och för dig som medarbetare.
I vårt team ingår 18 engagerade fysioterapeuter med spetskompetens inom flera primärvårdsrelevanta områden. Bland annat kvinnohälsa, ortopedisk manuell terapi (OMT), McKenzie-metoden (MDT) och idrottsmedicin. Dina möjligheter till handledning och guidning i primärvårdsarbetet är därmed goda
Vi söker nu en fysioterapeut för vikariat på tre månader. Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
Välkommen att utvecklas tillsammans med oss! Hos oss får du arbeta i en miljö som stimulerar din professionella utveckling.
Vi erbjuder:
Ett strukturerat introduktions- och mentorsprogram.
Möjlighet till vidareutbildning och kompetensutveckling i samarbete med bland annat Stockholms läns landsting utbildningsnätverk Akademiskt Primärvårdscentrum (APC).
Kollegiala nätverk.
Möjlighet att fördjupa dig inom specialistområden och ta en aktiv roll i verksamhetens utveckling.
Här får du växa, bidra och forma framtidens primärvårdsrehabilitering.
Som fysioterapeut hos oss arbetar du nära patienterna och bidrar i första linjens vård. Ditt arbete omfattar bland annat:
Medicinska bedömningar och behandlingar vid både fysiska besök och digitala kontakter.
Triagering – första bedömningar av patienter som söker utan remiss.
Att leda träningsgrupper, stötta våra samverkansparter och delta aktivt i utvecklingsarbete.
Du har stor frihet att påverka ditt eget schema och forma din arbetsdag utifrån patienternas behov och din egen kliniska planering.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut eller sjukgymnast och som vill utvecklas i en bred och stimulerande primärvårdsroll.
Det är meriterande om du har vidareutbildning som är relevant för arbete i primärvården, till exempel inom Mental Hälsa, MDT, OMT eller annan muskuloskeletal bedömnings och behandlingsmetod.
Vi tror att du har ett starkt kliniskt sinne, en nyfikenhet att lära nytt och en vilja att arbeta både självständigt och tillsammans med ett kompetent team.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Hagagatan 30 (visa karta
)
623 51 HEMSE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Primårvårdens sjukgymnastmottagning Hemse Kontakt
Enhetschef
Tobias Johansson 0498-268671 Jobbnummer
9963304