Fysioterapeut
2025-12-19
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
Habilitering & Hälsa erbjuder specialiserad vård och stöd till personer som har en varaktig funktionsnedsättning; som nedsatt förmåga att kommunicera, se, höra eller röra sig. Målet är att bibehålla och utveckla funktionsförmågan, skapa förutsättningar för en god hälsa och möjlighet att aktivt delta i samhället. Vill du göra skillnad för personer som har en funktionsnedsättning? Välkommen till Habilitering & Hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Tillsammans har vi kraft att förändra.
Habilitering är specialiserad hälso- och sjukvård för barn och ungdomar som har autism, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning eller förvärvad hjärnskada. Vi ger hälsofrämjande och behandlande insatser utifrån varje individs unika behov och förutsättningar, och har specialistkunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling.
Vill du vara med och bidra till att barn som fått en annorlunda start i livet bereds möjlighet att nå sin fulla potential? Vill du få möjlighet att bidra med viktiga pusselbitar i teamarbetet? Då hoppas vi att du söker till Habiliteringen! Vi söker nu en fysioterapeut till vår mottagning.Dina arbetsuppgifter
Arbetet utförs utifrån barnets behov. I arbetsuppgifterna ingår att utreda och bedöma patientens motoriska funktion och utvecklingsnivå, planera insatser tillsammans med patient, familj och tvärprofessionella team samt att genomföra målinriktad fysioterapi inklusive hjälpmedelsförskrivning där så behövs. Teamen är geografiskt organiserade, dvs du kommer att möta barn med många olika funktionsnedsättningar. Arbetet innebär också kontakter med andra vårdgivare och nätverk runt patienten. Vi arbetar till stor del utifrån ett konsultativt arbetssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut. Har du erfarenhet av målgruppen inom Habiliteringen är det meriterande. Vi söker dig som tillsammans med patient, familj och teamet kring patienten vill arbeta för att hitta bra förutsättningar för den enskilda att fungera i sin vardag. Du bör vara en person som är nyfiken, gillar problemlösning, omväxling och trivs med att arbeta flexibelt, självständigt och tillsammans med andra yrkesprofessioner.
Stora krav ställs på social kompetens och samarbetsförmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Tjänsten är förenad med resor varför B-körkort är ett krav.Övrig information
Inom Habilitering & Hälsa strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten. Rekryteringen sker löpande och du kan komma att bli kallad på intervju innan ansökningstiden gått ut.
I Habilitering & Hälsas anställningsförmåner ingår bland annat avtalspension, löneväxling, avtalsförsäkring, fri öppen hälso- och sjukvård och friskvårdsbidrag. Du kan läsa mer om Habiliteringen på vår hemsida http://www.vgregion.se/hoh
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
