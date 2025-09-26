Fysioterapeut
2025-09-26
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Lycksele sjukhus är lagom stort, utvecklingsinriktat och med stort fokus på samarbete vilket gör det lätt att kommunicera över klinikgränserna. Vår prestigelöshet och brist på hierarki är något som vi är stolta över.
Vid Rehabenheten på Lycksele sjukhus finns ett härligt gäng sjukgymnaster/fysioterapeuter (8st) och arbetsterapeuter (6st) samt rehabassistent. Vi har ett nära samarbete med kuratorer, logoped och dietist. Våra tjänster erbjuds till rehab/strokeavdelning, medicinavdelning, kirurgavdelning, kirurgmottagning, dagrehab (polikliniska patienter som kommer för träning), lungrehabteam, trafikmedicinskt team, hjärtteam, diabetesteam och hemrehab. När behov finns arbetar vi också på BB/gyn, dialysen, akuten och IVA.
Varje sjukgymnast/fysioterapeut har egna ansvars-/specialistområden men vi hjälps åt vid arbetstoppar och vid ledigheter, så det finns stora möjligheter att lära sig flera områden. Som nyanställd hos oss får du en bra inskolning och en mentor att fråga om allt från praktiska småsaker, till att bolla djupare fysioterapeutiska perspektiv med. Flertalet av dina blivande arbetskamrater har lång erfarenhet i yrket och därmed även hög kompetens. Stämningen i arbetsgruppen är god då vi har högt i tak och lägger stor vikt vid mjuka värden. I vår arbetsgrupp är det, förutom att vi ska utföra vårt arbete, även viktigt att känna omsorg om varandra och att vi har roligt på jobbet.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Som fysioterapeut arbetar du utifrån ett hälsoorienterat perspektiv med fysioterapeutiska bedömningar och insatser. Du arbetar bland annat med bedömning, rehabilitering och rådgivning till patienter med besvär från rörelse- och stödjeorganen. I viss mån deltar du även aktivt i vårt teamarbete kring dessa patienter. Arbetet är väldigt varierat och många av våra fysioterapeuter/sjukgymnaster arbetar både på avdelning och i mottagningsverksamhet.
Den avdelning där vi nu har behov av fysioterapeut är på vår Kirurg-/ortoped avdelning och mottagning där du framförallt möter nyopererade höft- och knäprotespatienter, olika typer av frakturer samt vid behov patienter med andra kirurgiska åkommor. Eftersom vårt sjukhus är lagom stort så kommer du att få möjligheten att möta många olika diagnoser och på så vis få en bred kompetens som fysioterapeut.
Vi kännetecknas av att kunna erbjuda gott bemötande, god kvalitet och god tillgänglighet och strävar efter att ha delaktiga patienter. Detta i enlighet med vår klinikvision som anger att patienten ska bemötas med mjuka händer, skarpa hjärnor och varma hjärtan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast, gärna med erfarenhet av primärvård och/eller mottagningsverksamhet inom ortopedi men det är inte ett krav. Det är en fördel om du tidigare har arbetat inom hälso- och sjukvård men inte heller det ett krav. Som person är du trygg i din yrkesroll och har god självinsikt. Du är bra på att strukturera ditt arbete och trivs att vara i en arbetsmiljö där det är ett högt flöde och tempo. Du har en god kommunikativ förmåga såväl verbalt som skriftligt. Du har lätt för att skapa och underhålla kontakter och trivs med att arbeta självständigt såväl som i team. Du behöver kunna vara flexibel och planera om då arbetet ofta innebär omprioriteringar med kort varsel.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi rekryterar löpande, så tveka inte med att skicka in din ansökan idag!
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279517". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Medicinskt centrum södra Lappland Kontakt
Avdelningschef
Magdalena Mörtzell magdalena.mortzell@regionvasterbotten.se 076-108 07 08 Jobbnummer
9527436