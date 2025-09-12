Fysioterapeut
Gillar du träning, teamwork och att göra skillnad - både före och efter att kroppen sagt ifrån? Då kanske du är vår nästa kollega på Capio Fysio & Friskvård i Ystad! Vi behöver nu förstärkning och söker en ny fysioterapeutkollega!Om oss
Vi är en kombinerad rehab- och friskvårdsanläggning där du får jobba med både förebyggande och behandlande träning - och med riktigt bra förutsättningar. Här finns ett stort, välutrustat gym, erfarna fysioterapeuter och tränare som gillar att tänka tillsammans. Vi har skapat ett arbetssätt där sjukvård och friskvård inte bara samsas - de samarbetar.
Hos oss möter du primärvårdspatienter både individuellt och i grupp, och du har ett nära samarbete med Capio Vårdcentral Ystad. Det är alltså både hjärta, hjärna och muskler i arbete - varje dag.
Din roll
Är du fysioterapeut med träningsfokus och gillar att ha många bollar i luften - ibland bokstavligt? Då kommer du att trivas hos oss!
Hos oss innebär jobbet att du gör individuella bedömningar och behandlingar där träning är i centrum - vi gillar svett, skratt och struktur. Du får en vardag med mycket variation, så du slipper känna att du gör samma sak varje dag (förutom att dricka kaffe, det gör vi alltid).
Vi jobbar tätt ihop, så du bör gilla att samarbeta - både med kollegor och patienter. Och eftersom vi är inom primärvården får du träffa allt från nyopererade höfter till akuta ryggskott och lite av varje däremellan. Du bör alltså känna dig trygg med både snabba bedömningar och långsiktig rehab - och ha en viss kärlek till det oväntade.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du mer än bara ett jobb - du får en arbetsplats att trivas på! Vi erbjuder en positiv och utvecklande miljö där patienten alltid står i centrum. Här är det nära mellan idé och beslut - tack vare vår lokala självstyrning och det starka engagemanget från våra medarbetare. Du får vara med och påverka, och din röst räknas!
Samtidigt har vi tryggheten i en större organisation i ryggen, som ger stöd, möjligheter till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor från hela landet. Det bästa av två världar - det lilla, snabba och personliga, kombinerat med det stora och stabila.
Dessutom erbjuder vi även följande:
• Kollektivavtal * Närvarande chef * Kompetensutveckling, både internt och externt * Friskvårdsbidrag * Frukost varje dag * Nätverk inom ditt område * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Legitimerad fysioterapeut med rätt inställning sökes - superkrafter är meriterande men inget krav.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du vara legitimerad fysioterapeut - det är liksom grunden. Har du jobbat på vårdcentral tidigare? Toppen! Men det viktigaste för oss är att du kommer med rätt inställning, nyfikenhet och en vilja att göra skillnad.
Du gillar kvalitet, har ett helhetstänk och sätter alltid patienten i centrum - även när det är måndag morgon och regnar sidleds. Du är en lagspelare som tar initiativ, är tydlig, förtroendeingivande och har en förmåga att strukturera och prioritera även när kalendern ser ut som ett Tetris-spel.
Utmaningar? Ja tack! Du vill vara med och utveckla verksamheten och ser samarbete med kollegor som en självklar del av jobbet - inte bara något som händer vid fikabordet.
Ansökan
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt - vi kör löpande urval och det kan gå undan!
Och ja, vi börjar alltid med sex månaders provanställning - så vi hinner lära känna varandra innan vi säger "ja" på riktigt.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
