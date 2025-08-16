Fysioterapeut
2025-08-16
Pluspraktik är en av Nordens största manuella kliniker, hos oss hittar du kiropraktorer, fysioterapeuter samt fot- och löpspecialist, som alla jobbar tillsammans i ett team. Med 738 000 behandlingar i ryggen har vi en erfarenhet som gör oss unika. Vi har nyligen etablerat oss i Lund, utöver våra befintliga kliniker i Kristianstad och Hässleholm.
Pluspraktik har avtal med Region Skåne. Vi samarbetar med föreningar, organisationer, försäkringsbolag, myndigheter och andra aktörer i hela Kristianstadsregionen med ömsesidiga syften att förbättra hälsa och ge bästa möjliga sjukvård.
Vi fortsätter växa stadigt och önskar därför förstärka vårt team i Hässleholm med en fysioterapeut. I denna rekrytering samarbetar vi med Wikan Personal.Arbetsuppgifter
Du som söker denna tjänst är utbildad fysioterapeut och du får gärna ha några års arbetslivserfarenhet i bagaget, antingen från offentlig eller privat verksamhet.
Som person har du ett högt patientfokus och är mån om att ge bästa möjliga behandling och rådgivning. Du tar stort eget ansvar, men är samtidigt en flexibel, hjälpsam och energigivande lagspelare. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Information och kontakt
Tjänsten är en tillsvidareanställning hos Pluspraktik med placering i Hässleholm. Arbetet är på dagtid och på heltid.
Tillsättning sker efter överenskommelse, men skicka gärna din ansökan via www.wikan.se
redan idag, då vi kan komma att göra urval löpande. Sista ansökningsdag är den 8 september.
För mer information eller vid frågor kring tjänsten, kontakta Kristoffer Svensson på 044 - 590 65 08.
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-08
