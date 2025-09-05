Fysioterapeut - Junior Customer Success & Quality Assurance Specialist
Är du i början av din karriär och letar efter en plats där du får växa, lära dig massor och verkligen göra skillnad från dag ett? Vi söker dig som älskar service, har erfarenhet av vården och har ett stort intresse för digitalisering.
Zymego Upp till 15 % av alla vårdbesök står tomma pga. sena återbud. Samtidigt växer vårdköerna, och den administrativa bördan för vårdpersonalen ökar.
Vi har utvecklat en lösning som fyller sena återbud automatiskt. Med vår lösning kan patienter få en tidigare tid och själva hantera sina bokningar, vilket innebär färre tomma tider, avlastning för vårdpersonalen och kortare väntetider för patienterna. Hittills har vi kortat väntetider för patienter med 1700 år.
Zymego är en snabbt växande startup som backas av riskkapitalbolagen Industrifonden, Spintop och Icebreaker VC. Ditt uppdrag hos oss Nu söker vi en Customer Support & QA specialist - en nyckelperson i teamet som kommer att stötta kunder i att få ut maximalt av Zymego och samtidigt jobba med regelbunden testning av produkten. Rollen delas mellan kundsupport och mjukvarutestning, vilket ger en unik möjlighet att lära sig hur digitalisering och innovation inom vården går till i praktiken. Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Jobba nära våra kunder med support via e-post och telefon.
Genomföra noggrann och regelbunden testning av produkten, under ledning av vår Product Manager, exempelvis när nya funktioner släpps.
Stötta vår Customer Success Manager i implementeringsprocesser och övriga kundrelaterade uppgifter.
Regelbundet lära dig om nya funktioner i Zymego och om nya integrationer till journalsystem, för att kunna stötta kunder och testa produkten på ett bra sätt.
Vem vi söker Vi söker dig som har erfarenhet som fysioterapeut, samt har jobbat med bokningar i journalsystem. Du gillar att utforska nya digitala verktyg och är van vid att arbeta i olika IT-system.
Personliga egenskaper:
Lätt att lära dig digitala lösningar och IT-system, nya som gamla.
Förmåga att ge bra service till kunder och patienter i alla lägen.
Noggrannhet i allt du gör och ett öga för detaljer.
Lätt att ta till dig och memorera information.
Vana att jobba strukturerat och noggrant följa processer och rutiner.
Mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska.
Motiveras av utmaningar och att få ta eget ansvar.
Vad vi erbjuder
En unik produkt som gör verklig skillnad för människor och vårdpersonal
Stöd och coachning från erfarna kollegor och ledare
Utvecklingsmöjligheter i takt med att vi växer
En värderingsdriven och entreprenöriell kultur
Kontor i Stockholm och möjlighet till hybridarbete
Sex veckors semester, tjänstepension och privat sjukvårdsförsäkring
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
