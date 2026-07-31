Fysioterapeut - Gör skillnad för patienter med långvarig smärta
Praktikertjänst Aktiebolag / Sjukgymnastjobb / Stockholm Visa alla sjukgymnastjobb i Stockholm
2026-07-31
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Praktikertjänst Aktiebolag i Stockholm
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Är du fysioterapeut och vill arbeta med patienter med långvarig smärta? Hos oss får du möjlighet att använda din kompetens där behovet är stort och bidra till att stärka patienternas funktion, hälsa och livskvalitet.
Om oss:
Vi är en väletablerad primärvårdsrehabmottagning i Skärholmen, och vår stora mottagning med cirka 40 medarbetare strävar efter att förbättra hälsan i området.
Nu söker vi en ny kollega som vill vara med och göra skillnad för personer som lever med långvarig smärta.
Om tjänsten:
Tjänsten består främst av individuella mottagningsbesök på klinik, där du får möjlighet att bygga långsiktiga patientrelationer och följa patienternas utveckling över tid. Vid behov kan även hembesök förekomma för att säkerställa att patienterna får rätt stöd utifrån sina individuella förutsättningar. För dig som har intresse för patientutbildning finns dessutom möjlighet att hålla patientskolor och bidra till att stärka patienternas kunskap, delaktighet och egen förmåga att hantera sin situation. Här får du arbeta i ett område där din kompetens är efterfrågad och där dina insatser gör verklig skillnad varje dag.
Vi erbjuder:
Friskvårdsbidrag 5000 kr/år.
Generöst flextidsavtal.
Fri sjukvård/fria läkemedel upp till högkostnadsbeloppet.
Goda möjligheter till kompetensutveckling.
Mentorsprogram för dig som är ny i yrket eller i primärvårdsrehab.
Vi är anslutna till Vårdföretagarna och kollektivavtal finns.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi tillämpar registerkontroll innan beslut om anställning.
Intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Publiceringsdatum2026-07-31Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor eller funderingar?
Varmt välkommen att kontakta:
Emmy Koskinen, Verksamhetschef
070–788 15 51 emmy.koskinen@ptj.se
Är detta en tjänst för dig? Ansök idag! Vi ser fram emot att höra från dig och välkomna dig i vårt team!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Storholmsgatan 6 (visa karta
)
127 48 SKÄRHOLMEN Arbetsplats
Praktikertjänst Vård, Praktikertjänst Rehab Skärholmen Kontakt
Emmy Koskinen emmy.koskinen@ptj.se Jobbnummer
10017093