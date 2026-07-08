Fysioterapeut - flexibla uppdrag i Sverige
Agito Sverige AB / Sjukgymnastjobb / Stockholm Visa alla sjukgymnastjobb i Stockholm
2026-07-08
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Fysioterapeut till spännande uppdrag runt om i Sverige
Vill du själv kunna välja när, var och hur du arbetar? Vi söker nu engagerade fysioterapeuter som vill arbeta som konsult genom Agito och ta del av spännande uppdrag inom primärvård, kommunal verksamhet, säbo, rehabilitering, specialistvård.
Hos oss får du friheten att forma ditt arbetsliv samtidigt som du har ett erfaret team bakom dig som stöttar dig hela vägen.
Om rollen
Som fysioterapeut hos Agito får du möjlighet att arbeta i varierande verksamheter där din kompetens gör verklig skillnad för patienter och verksamheter. Uppdragen varierar i längd och omfattning och kan finnas både lokalt och på andra orter i Sverige.
Vi matchar dig med uppdrag utifrån dina önskemål, erfarenheter och mål.
Vi erbjuder
✅ Konkurrenskraftig ersättning
✅ Flexibla uppdrag över hela Sverige
✅ Personlig konsultchef
✅ Trygga villkor och snabb support
✅ Möjlighet att påverka ditt schema och din arbetsbelastning
✅ Spännande uppdrag inom både offentlig och privat vård
Vi söker dig som
Är legitimerad fysioterapeut
Har god förmåga att arbeta självständigt
Är lösningsorienterad och professionell i mötet med patienter
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Trivs med nya utmaningar och varierande arbetsmiljöer
Tidigare erfarenhet inom kommun, primärvård, rehabilitering är meriterande men inget krav.
Därför väljer fysioterapeuter Agito
På Agito står relationen med våra konsulter i fokus. Vi vet att varje fysioterapeut har olika önskemål och drivkrafter. Därför arbetar vi nära dig för att hitta uppdrag som passar just din livssituation och dina karriärmål.
Oavsett om du söker ett längre uppdrag eller vill arbeta mer flexibelt hjälper vi dig att hitta rätt.
Ansök idag!
Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot att höra från dig.
Skicka in ditt CV och ett kort personligt brev där du beskriver din erfarenhet, tillgänglighet och geografiska preferenser. Ange även om du önskar hel- eller deltidsuppdrag samt om du är intresserad av kortare eller längre placeringar.
Välkommen med din ansökan! Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8040956-2093180". Arbetsgivare Agito Sverige AB
(org.nr 556745-7121), https://agitosverige.teamtailor.com
Drottninggatan 61 (visa karta
)
111 21 STOCKHOLM Jobbnummer
9997412