Fysiklärare i kombination med annat ämne
Lapplands Kommunalförbund är en sammanslutning mellan kommunerna Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Pajala som samverkar inom gymnasieutbildning, utbildning för vuxna, energi- och klimatrådgivning, upphandling samt personliga ombud. Regionen har ca 55 000 invånare och en yta på över 60 000 kvadratkilometer. Omkring 350 anställda arbetar inom förbundet.
Lapplands Gymnasium är den gemensamma gymnasieorganisationen för Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala. Våra fyra skolor har tillsammans cirka 20 program och totalt ca 1450 elever och finns i Sveriges största och mest distansberoende region. Vår skolorganisation är lokaliserad i Sveriges största region, där avstånden kan vara betydande, men vi strävar alltid efter att vara nära och tillgängliga för våra elever och medarbetare.
Långt borta men ändå nära. Vår vision innebär att vi ska erbjuda unika och attraktiva utbildningar av högsta kvalitet.
På Lapplands gymnasium i Gällivare har vi ca 550 elever på både yrkesprogram och teoretiska program. Vår nybyggda skola, Kunskapshuset, ligger i centralt i Gällivare med tillgång till både handel och friluftsliv runt knuten. Inför läsåret 2026/2027 söker vi redan nu förstärkning till natur- och teknikprogrammet i form av en fysiklärare i kombination med annat naturvetenskapligt ämne såsom teknik eller matematik. Du kommer ingå i ett tryggt och välkomnande arbetslag med bred kompetens och lång erfarenhet. Du har alltid stöd av det lokala elevhälsoteamet i undervisningsfrågor och kan vid behov få en mentor under din första tid som lärare hos oss. Arbetsgivaren har möjlighet att ställa medarbetare i förturskö till det kommunala bostadsbolaget efter påskrivet kontrakt.Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Undervisning i fysik i kombination med matte, teknik eller annat naturvetenskapligt ämne. Mentorskap ingår ingår i rollen.Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad ämneslärare, en lagspelare som har förmåga att väcka intresse och nyfikenhet för sina ämnen. Du är lyhörd och lösningsfokuserad och har intresse av att utveckla din undervisning efter elevernas behov, tillsammans med kollegor. Även du som ännu inte fått din legitimation är välkommen att söka. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
