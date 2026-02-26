Futuraskolan International- NO Grundskollärare 7-9
2026-02-26
Futuraskolan International har en internationell inriktning och en stark värdegrund som bygger på Progressivitet, Energi och Respekt (PER). Vår vision är att vara den bästa språngbrädan för framtida världsmedborgare. Vi strävar efter att våra elever ska utveckla ett internationellt mindset och en förståelse för sin omvärld, byggd på en känsla av gemenskap och respekt. Undervisning inom Futuraskolan International bygger på det internationellt utvecklade programmet International Middle Years Curriculum (IMYC).
Vi söker nu en tillsvidare ämneslärare i NO 80%, ÅK 7-9. Tjänsten börjar augusti 2026. Som person har du erfarenhet av att organisera och leda nationella prov i NO för årskurs 9.
Vi söker dig som har fokus på lärande och utveckling av lärprocesser och som har en stark vilja att utveckla ditt eget lärande tillsammans med andra i en kreativ och positiv arbetsmiljö. Det är en fördel om du även kan ha lektioner på engelska i framtiden.
Vi tycker att det är viktigt att du har förmågan att möta elever på ett positivt sätt. Intresset för att lära och att lära ut är centralt i läraryrket, och vi ser gärna en medarbetare som brinner för sina ämnen och kan skapa stort engagemang. Om du känner att du kan få med dig elever och bryta deras tankemönster för nya sätt att lära är du rätt person för oss. Ett viktigt led i detta är att du kan utforma och genomföra undervisning som är kreativ och stimulerande. Om du har erfarenhet och kunskaper om nya forskningsrön och är intresserad av att utveckla din undervisning i linje med dessa, är vi intresserade av dina perspektiv.
Eftersom samarbete är en framgångsfaktor för oss är det viktigt att du har förmågan att dela med dig av dina och ta del av andras kunskaper i lärprocessen. Det är då viktigt att du kan arbeta konstruktivt i olika konstellationer såsom arbets- och ämneslag.
Dessutom fokuserar vi på ledarskapet i klassrummet och därför är det viktigt att du kan möta olika utmaningar i klassrumssituationer. Vi har höga krav på våra elever och ambitionen att utmana dem med hög kvalitet i undervisningen. Det är därför viktigt att du kan arbeta självständigt och strukturerat och tar eget ansvar och egna initiativ för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen.
Som person har du ett positivt förhållningssätt och ett gott bemötande i kontakten med kollegor, elever och föräldrar. Du ser möjligheter, är idérik och stimuleras av utmaningar. Genom ett medvetet förhållningssätt skapar du trygghet, förtroende och goda relationer.
Vi vill fortsätta att utvecklas för att synliggöra, utmana och skapa möjligheter att lyckas. Vi utvecklar våra undervisningsmetoder, vi delar med oss av vår kunskap och vi arbetar med kollegialt lärande. IKT är ett naturligt pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen. Elever och lärare arbetar med G Suite. Vårt arbetssätt ger oss skickliga lärare samt motiverade och engagerade föräldrar. Futuraskolan Internationals elever får mycket goda resultat.
Varmt välkommen med din ansökan.
I denna rekrytering har Futuraskolan redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
E-post: recruitment@futuraskolan.se Omfattning
