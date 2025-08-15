Futuraskolan International Kottla- Lärare i Spanska (deltid)
2025-08-15
Futuraskolan driver förskolor och grundskolor i Stockholms län. Idag finns 6 förskolor och 7 grundskolor, ca 450 medarbetare och drygt 2 800 barn och elever inom Futuraskolan.
Futuraskolans verksamhet har en internationell inriktning och en stark värdegrund som bygger på Progressivitet, Energi och Respekt (PER). Vår vision är att vara den bästa språngbrädan för framtida världsmedborgare. Vi fokuserar på barns och elevers lärande genom våra internationella program IPC och IMYC. Hos oss synliggörs, utmanas och lyckas alla barn och elever utifrån sina förutsättningar.
Läs mer om oss på: www.futuraskolan.sePubliceringsdatum2025-08-15Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig/legitimerad lärare. Tjänsten kräver engagemang, ansvarstagande och förmågan att planera. Det är viktigt att du som person är tydlig, lyhörd och visar respekt för elevernas behov. Självklart brinner du för elevers utveckling och lärande. Du har den digitala kompetens som krävs för dokumentation och kommunikation i uppdraget och använder digitala verktyg som ett naturligt inslag i din undervisning. Du har lätt för att knyta relationer till såväl elever, föräldrar och kollegor. Du är väl förankrad i skolans styrdokument och deltar aktivt i det pedagogiska utvecklingsarbetet och de kollegiala lärandeprocesserna samt skapar förutsättningar för varje barns lärande och utveckling. Du är trygg och bidrar till nytänkande och kreativitet i ditt arbete tillsammans med övriga i ditt team. Genom ett medvetet förhållningssätt skapar du trygghet, förtroende och goda relationer.
Som kandidat har du svensk legitimation att undervisa i spanska. Vi ta gärna emot kandidater med erfarenhet men är du nyexaminerad är du välkommen med din ansökan ändå!
Tjänsten är ferietjänst, deltid, provanställning med start omgående.
OBS! Förutsättning för anställningen är giltigt utdrag ur polisens brottsregister. Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och cv.
På engelska:
We are looking for a qualified/certified teacher. The position requires commitment, responsibility, and the ability to plan. You as a person must be clear, and responsive and show respect for the student's needs. Of course, you are passionate about student development and learning. You have the digital skills required for documentation and communication in the assignment and use digital tools as a natural element in your teaching. It is easy for you to establish relationships with students, parents and colleagues. You are well rooted in the school's governing documents and actively participate in the pedagogical development work and the collegial learning processes and create conditions for each child's learning and development. You are confident and contribute to innovation and creativity in your work together with the rest of your team. Through a conscious approach, you create security, trust, and good relationships.
Please attach a personal letter and CV.
We are hiring a Swedish-qualified Spanish teacher to start working part-time with us as soon as possible. We are happy to accept candidates with experience, but if you are a recent graduate, you are still welcome with your application!
NOTE! A prerequisite for employment is a valid extract from the police's criminal record Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
E-post: adrian.barzey@futuraskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Spanish". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Futuraskolan AB
(org.nr 556609-5047), http://www.futuraskolan.se
Kottlavägen 116 C (visa karta
)
181 41 LIDINGÖ Arbetsplats
Futuraskolan International Kottla Jobbnummer
9459526